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Стрілянина сталася біля Верховного суду в Тегерані: загинуло двоє суддів

Стрілянина сталася біля Верховного суду в Тегерані: загинуло двоє суддів

Київ • УНН

 • 34468 перегляди

У столиці Ірану біля Верховного суду сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє суддів. Ще одна людина отримала поранення під час інциденту на жвавій площі Тегерана.

В іранській столиці Тегерані біля Верховного суду відбулася стрілянина, внаслідок якої загинуло дві людини, ще одна людина поранена. Про це повідомляє іранське інформаційне агентство IRNA, пише УНН.

Деталі 

Повідомляється, що внаслідок стрілянини загинуло двоє суддів, і ще одну людину поранило.

"Агентство IRNA з посиланням на інформовані джерела повідомило, що в результаті стрілянини, що сталася на жвавій площі Тегерана раніше в суботу, двоє суддів загинули, а третій був поранений", - зазначає ЗМІ.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у столиці Чаду пролунали постріли біля президентського палацу. Міністр закордонних справ заявив, що військові контролюють ситуацію та захищають президента.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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