Стрілянина сталася біля Верховного суду в Тегерані: загинуло двоє суддів
Київ • УНН
У столиці Ірану біля Верховного суду сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє суддів. Ще одна людина отримала поранення під час інциденту на жвавій площі Тегерана.
В іранській столиці Тегерані біля Верховного суду відбулася стрілянина, внаслідок якої загинуло дві людини, ще одна людина поранена. Про це повідомляє іранське інформаційне агентство IRNA, пише УНН.
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Повідомляється, що внаслідок стрілянини загинуло двоє суддів, і ще одну людину поранило.
"Агентство IRNA з посиланням на інформовані джерела повідомило, що в результаті стрілянини, що сталася на жвавій площі Тегерана раніше в суботу, двоє суддів загинули, а третій був поранений", - зазначає ЗМІ.
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Раніше УНН писав, що у столиці Чаду пролунали постріли біля президентського палацу. Міністр закордонних справ заявив, що військові контролюють ситуацію та захищають президента.