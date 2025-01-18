Стрельба произошла возле Верховного суда в Тегеране: погибли двое судей

В иранской столице Тегеране возле Верховного суда произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, еще один человек ранен. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в результате стрельбы погибли двое судей, и еще одного человека ранило.

"Агентство IRNA со ссылкой на информированные источники сообщило, что в результате стрельбы, произошедшей на оживленной площади Тегерана ранее в субботу, двое судей погибли, а третий был ранен", - отмечает СМИ.

Напомним

Ранее УНН писал, что в столице Чада прозвучали выстрелы возле президентского дворца. Министр иностранных дел заявил, что военные контролируют ситуацию и защищают президента.