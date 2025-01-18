Стрельба произошла возле Верховного суда в Тегеране: погибли двое судей
Киев • УНН
В столице Ирана возле Верховного суда произошла стрельба, в результате которой погибли двое судей. Еще один человек получил ранения во время инцидента на оживленной площади Тегерана.
В иранской столице Тегеране возле Верховного суда произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, еще один человек ранен. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что в результате стрельбы погибли двое судей, и еще одного человека ранило.
"Агентство IRNA со ссылкой на информированные источники сообщило, что в результате стрельбы, произошедшей на оживленной площади Тегерана ранее в субботу, двое судей погибли, а третий был ранен", - отмечает СМИ.
Напомним
Ранее УНН писал, что в столице Чада прозвучали выстрелы возле президентского дворца. Министр иностранных дел заявил, что военные контролируют ситуацию и защищают президента.