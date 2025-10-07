Всесвітній день бавовни: що відзначають 7 жовтня

Сьогодні, 7 жовтня, у світі відзначається Всесвітній день бавовни, що підкреслює значення бавовни та її позитивний вплив на економіку, суспільство та навколишнє середовище, а також проводиться Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію, пише УНН.

Всесвітній день бавовни

Всесвітній день бавовни відзначають 7 жовтня. Це подія, яка підкреслює значення бавовни та її позитивний вплив на економіку, суспільство та навколишнє середовище, вшановує вплив найважливішого у світі натурального волокна.

Ідея Всесвітнього дня бавовни виникла у 2019 році, коли чотири країни-виробники бавовни в Африці на південь від Сахари – Бенін, Буркіна-Фасо, Чад і Малі, разом відомі як "Бавовняна четвірка", запропонували Всесвітній торговій організації відзначати цей день. Два роки поспіль цей день слугував можливістю поділитися знаннями та продемонструвати діяльність, пов’язану з бавовною.

Бавовна – це більше, ніж просто товар, вона є джерелом засобів до існування для мільйонів людей по всьому світу, особливо в країнах, що розвиваються, та найменш розвинених країнах. Всесвітній день бавовни нагадує про безпрецедентну важливість бавовни у світовій економіці, її роль у сталому розвитку та вплив на незліченну кількість життів.

Міжнародний день невралгії трійчастого нерва

7 жовтня у світі проводиться Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію.

Невралгія трійчастого нерва є найбільш болючим станом у порівнянні з іншими видами болю. Міжнародний день виступає просвітницьким заходом, в рамках якого поширюється інформація про цю хворобу. Кампанія вперше була запущена завдяки ініціативі організації TNnME. День інформованості був заснований у 2013 році.

Захворювання належить до числа рідкісних, в результаті чого медична практика його лікування дуже обмежена. Часто людям з невралгією трійчастого нерва ставлять неправильний діагноз – хвороби вуха, зубів, щелепи, тому пацієнти витрачають час та гроші на лікування неіснуючої недуги, а невралгія продовжує прогресувати.

Біль при невралгії настільки сильний, що людина не може зосередитися ні на чому, навіть просто дивитися телевізор.

День пам’яті мучеників Сергія та Вакха

Сьогодні віряни святкують день пам’яті святих мучеників Сергія і Вакха. Мученики Сергій і Вакх жили в III-IV століттях і були воєначальниками у війську імператора Максиміана. Це були язичницькі часи, але Сергій і Вакх були християнами. Правитель не знав про це, але йому донесли, що воєначальники не шанують богів - у той час це прирівнювалося до державного злочину. Сергія і Вакха розжалували, забрали в них усі відзнаки і, перевдягнувши в жіночий одяг, стали водити містом із залізними обручами на шиях.

Таким чином чоловіків намагалися змусити зректися віри. Але вони цього не зробили - тоді їх віддали на розправу Антіоху, правителю східної частини Сирії. Вакха забили мечами до смерті, а Сергія, взувши в залізні чоботи з набитими цвяхами, відвели в інше місто і там стратили.

