Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 18452 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 43508 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 37744 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 40661 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 72710 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 31922 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 38733 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 65878 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 77434 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 92791 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Всесвітній день бавовни: що відзначають 7 жовтня

Київ • УНН

 • 1044 перегляди

7 жовтня світ відзначає Всесвітній день бавовни, що підкреслює її значення для економіки та суспільства, а також Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію.

Всесвітній день бавовни: що відзначають 7 жовтня

Сьогодні, 7 жовтня, у світі відзначається Всесвітній день бавовни, що підкреслює значення бавовни та її позитивний вплив на економіку, суспільство та навколишнє середовище, а також проводиться Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію, пише УНН

Всесвітній день бавовни 

Всесвітній день бавовни відзначають 7 жовтня. Це подія, яка підкреслює значення бавовни та її позитивний вплив на економіку, суспільство та навколишнє середовище, вшановує вплив найважливішого у світі натурального волокна.

Ідея Всесвітнього дня бавовни виникла у 2019 році, коли чотири країни-виробники бавовни в Африці на південь від Сахари – Бенін, Буркіна-Фасо, Чад і Малі, разом відомі як "Бавовняна четвірка", запропонували Всесвітній торговій організації відзначати цей день. Два роки поспіль цей день слугував можливістю поділитися знаннями та продемонструвати діяльність, пов’язану з бавовною.

Бавовна – це більше, ніж просто товар, вона є джерелом засобів до існування для мільйонів людей по всьому світу, особливо в країнах, що розвиваються, та найменш розвинених країнах. Всесвітній день бавовни нагадує про безпрецедентну важливість бавовни у світовій економіці, її роль у сталому розвитку та вплив на незліченну кількість життів.

Україна спрощує реєстрацію бавовника для виробництва пороху: ВР ухвалила рішення24.04.24, 11:39 • 24264 перегляди

Міжнародний день невралгії трійчастого нерва

7 жовтня у світі проводиться Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію. 

Невралгія трійчастого нерва є найбільш болючим станом у порівнянні з іншими видами болю. Міжнародний день виступає просвітницьким заходом, в рамках якого поширюється інформація про цю хворобу. Кампанія вперше була запущена завдяки ініціативі організації TNnME. День інформованості був заснований у 2013 році. 

Захворювання належить до числа рідкісних, в результаті чого медична практика його лікування дуже обмежена. Часто людям з невралгією трійчастого нерва ставлять неправильний діагноз – хвороби вуха, зубів, щелепи, тому пацієнти витрачають час та гроші на лікування неіснуючої недуги, а невралгія продовжує прогресувати. 

Біль при невралгії настільки сильний, що людина не може зосередитися ні на чому, навіть просто дивитися телевізор. 

"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому 24.09.25, 11:38 • 55330 переглядiв

День пам’яті мучеників Сергія та Вакха

Сьогодні віряни святкують день пам’яті святих мучеників Сергія і Вакха. Мученики Сергій і Вакх жили в III-IV століттях і були воєначальниками у війську імператора Максиміана. Це були язичницькі часи, але Сергій і Вакх були християнами. Правитель не знав про це, але йому донесли, що воєначальники не шанують богів - у той час це прирівнювалося до державного злочину. Сергія і Вакха розжалували, забрали в них усі відзнаки і, перевдягнувши в жіночий одяг, стали водити містом із залізними обручами на шиях.

Таким чином чоловіків намагалися змусити зректися віри. Але вони цього не зробили - тоді їх віддали на розправу Антіоху, правителю східної частини Сирії. Вакха забили мечами до смерті, а Сергія, взувши в залізні чоботи з набитими цвяхами, відвели в інше місто і там стратили.

Жінка вперше за 1400 років очолила Церкву Англії03.10.25, 12:23 • 3253 перегляди

Павло Башинський

Суспільство
Світова організація торгівлі
Чад
Малі
Сирія