Всемирный день хлопка: что отмечают 7 октября

Сегодня, 7 октября, в мире отмечается Всемирный день хлопка, подчеркивающий значение хлопка и его положительное влияние на экономику, общество и окружающую среду, а также проводится Международный день осведомленности о тригеминальной невралгии, пишет УНН.

Всемирный день хлопка

Всемирный день хлопка отмечают 7 октября. Это событие, которое подчеркивает значение хлопка и его положительное влияние на экономику, общество и окружающую среду, чествует влияние важнейшего в мире натурального волокна.

Идея Всемирного дня хлопка возникла в 2019 году, когда четыре страны-производителя хлопка в Африке к югу от Сахары – Бенин, Буркина-Фасо, Чад и Мали, вместе известные как "Хлопковая четверка", предложили Всемирной торговой организации отмечать этот день. Два года подряд этот день служил возможностью поделиться знаниями и продемонстрировать деятельность, связанную с хлопком.

Хлопок – это больше, чем просто товар, он является источником средств к существованию для миллионов людей по всему миру, особенно в развивающихся и наименее развитых странах. Всемирный день хлопка напоминает о беспрецедентной важности хлопка в мировой экономике, его роли в устойчивом развитии и влиянии на бесчисленное количество жизней.

Международный день невралгии тройничного нерва

7 октября в мире проводится Международный день осведомленности о тригеминальной невралгии.

Невралгия тройничного нерва является наиболее болезненным состоянием по сравнению с другими видами боли. Международный день выступает просветительским мероприятием, в рамках которого распространяется информация об этой болезни. Кампания впервые была запущена благодаря инициативе организации TNnME. День информирования был основан в 2013 году.

Заболевание относится к числу редких, в результате чего медицинская практика его лечения очень ограничена. Часто людям с невралгией тройничного нерва ставят неправильный диагноз – болезни уха, зубов, челюсти, поэтому пациенты тратят время и деньги на лечение несуществующего недуга, а невралгия продолжает прогрессировать.

Боль при невралгии настолько сильна, что человек не может сосредоточиться ни на чем, даже просто смотреть телевизор.

День памяти мучеников Сергия и Вакха

Сегодня верующие празднуют день памяти святых мучеников Сергия и Вакха. Мученики Сергий и Вакх жили в III-IV веках и были военачальниками в войске императора Максимиана. Это были языческие времена, но Сергий и Вакх были христианами. Правитель не знал об этом, но ему донесли, что военачальники не почитают богов - в то время это приравнивалось к государственному преступлению. Сергия и Вакха разжаловали, забрали у них все знаки отличия и, переодев в женскую одежду, стали водить по городу с железными обручами на шеях.

Таким образом мужчин пытались заставить отречься от веры. Но они этого не сделали - тогда их отдали на расправу Антиоху, правителю восточной части Сирии. Вакха забили мечами до смерти, а Сергия, обув в железные сапоги с набитыми гвоздями, отвели в другой город и там казнили.

