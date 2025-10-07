$41.230.05
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 18013 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 42319 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 37043 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 39987 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 71681 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 31765 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 38576 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 65779 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 77363 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 92748 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Эксклюзивы
Всемирный день хлопка: что отмечают 7 октября

Киев • УНН

 • 710 просмотра

7 октября мир отмечает Всемирный день хлопка, подчеркивающий его значение для экономики и общества, а также Международный день осведомленности о тригеминальной невралгии.

Всемирный день хлопка: что отмечают 7 октября

Сегодня, 7 октября, в мире отмечается Всемирный день хлопка, подчеркивающий значение хлопка и его положительное влияние на экономику, общество и окружающую среду, а также проводится Международный день осведомленности о тригеминальной невралгии, пишет УНН

Всемирный день хлопка 

Всемирный день хлопка отмечают 7 октября. Это событие, которое подчеркивает значение хлопка и его положительное влияние на экономику, общество и окружающую среду, чествует влияние важнейшего в мире натурального волокна.

Идея Всемирного дня хлопка возникла в 2019 году, когда четыре страны-производителя хлопка в Африке к югу от Сахары – Бенин, Буркина-Фасо, Чад и Мали, вместе известные как "Хлопковая четверка", предложили Всемирной торговой организации отмечать этот день. Два года подряд этот день служил возможностью поделиться знаниями и продемонстрировать деятельность, связанную с хлопком.

Хлопок – это больше, чем просто товар, он является источником средств к существованию для миллионов людей по всему миру, особенно в развивающихся и наименее развитых странах. Всемирный день хлопка напоминает о беспрецедентной важности хлопка в мировой экономике, его роли в устойчивом развитии и влиянии на бесчисленное количество жизней.

Украина упрощает регистрацию хлопчатника для производства пороха: ВР приняла решение24.04.24, 11:39 • 24264 просмотра

Международный день невралгии тройничного нерва

7 октября в мире проводится Международный день осведомленности о тригеминальной невралгии. 

Невралгия тройничного нерва является наиболее болезненным состоянием по сравнению с другими видами боли. Международный день выступает просветительским мероприятием, в рамках которого распространяется информация об этой болезни. Кампания впервые была запущена благодаря инициативе организации TNnME. День информирования был основан в 2013 году. 

Заболевание относится к числу редких, в результате чего медицинская практика его лечения очень ограничена. Часто людям с невралгией тройничного нерва ставят неправильный диагноз – болезни уха, зубов, челюсти, поэтому пациенты тратят время и деньги на лечение несуществующего недуга, а невралгия продолжает прогрессировать. 

Боль при невралгии настолько сильна, что человек не может сосредоточиться ни на чем, даже просто смотреть телевизор. 

"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости24.09.25, 11:38 • 55330 просмотров

День памяти мучеников Сергия и Вакха

Сегодня верующие празднуют день памяти святых мучеников Сергия и Вакха. Мученики Сергий и Вакх жили в III-IV веках и были военачальниками в войске императора Максимиана. Это были языческие времена, но Сергий и Вакх были христианами. Правитель не знал об этом, но ему донесли, что военачальники не почитают богов - в то время это приравнивалось к государственному преступлению. Сергия и Вакха разжаловали, забрали у них все знаки отличия и, переодев в женскую одежду, стали водить по городу с железными обручами на шеях.

Таким образом мужчин пытались заставить отречься от веры. Но они этого не сделали - тогда их отдали на расправу Антиоху, правителю восточной части Сирии. Вакха забили мечами до смерти, а Сергия, обув в железные сапоги с набитыми гвоздями, отвели в другой город и там казнили.

Женщина впервые за 1400 лет возглавила Церковь Англии03.10.25, 12:23 • 3253 просмотра

