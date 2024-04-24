Украина упрощает регистрацию хлопчатника для производства пороха: ВР приняла решение

Верховная Рада приняла закон об упрощении в Украине регистрации хлопчатника, который нужен для производства пороха, сообщили в среду в Минагрополитики, пишет УНН.

Детали

"Документ упрощает ввоз и оборот в Украину сортов хлопчатника, который нужен для производства пороха", - говорится в сообщении министерства в соцсетях.

Как отмечается, на период военного положения и в течение двух лет со дня его завершения или отмены устанавливается упрощенная процедура государственной регистрации сортов и государственной регистрации прав на сорта хлопчатника без проведения квалификационной экспертизы.

В частности, как указано, упрощается:

Процедура введения в оборот семян сортов хлопчатника и его использование без проведения сертификации семенного материала.

Процедура государственной регистрации сортов или государственной регистрации прав на сорта хлопчатника без проведения квалификационной экспертизы.

Ввоз на таможенную территорию Украины, проведение исследований, государственных апробаций (испытаний) и промышленного производства генетически модифицированного хлопчатника, а также продукции, произведенной с его применением, без государственной регистрации ГМО и получения соответствующих разрешений.

Справочно

Хлопчатник - род многолетних растений семейства мальвовых. Растение является важным сырьем для производства пороха.

Напомним

Существует глобальный дефицит боеприпасов из-за нехватки пороха, вызванной повышенным спросом во время войны в Украине, что делает закупку снарядов очень сложной.