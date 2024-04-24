САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
Украина упрощает регистрацию хлопчатника для производства пороха: ВР приняла решение
Сестра северокорейского диктатора хочет создать "огромный военный потенциал" в КНДР
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залогаЭксклюзив
"Эти ресурсы нужны": Боррель ожидает быстрого завершения обсуждения в Совете ЕС относительно доходов с активов рф для помощи Украине
В Святошинском районе Киева частично пропал свет - ДТЭК
Парламент увеличил на 15 тысяч численность пограничной службы
россия намерена усилить удары по инфраструктуре Украины до того, как поступит помощь от США - ISW
Британская разведка зафиксировала рекордное дезертирство в армии рф с 2022 года
Несмотря на дефицит в энергосистеме, уровень потребления электроэнергии в Украине растет - Укрэнерго
Рада приняла изменения порядка рассмотрения дел в ВАКС: о чем идет речь
Популярные
В смоленской области рф горит нефтеперерабатывающий завод
24 апреля: Международный день собаки-поводыря, День канцелярских товаров
"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе" - Шмыгаль
Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине
Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов
Публикации
Восстановление за счет ВСУ
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
Украина упрощает регистрацию хлопчатника для производства пороха: ВР приняла решение
Верховная Рада приняла закон об упрощении ввоза и оборота в Украине сортов хлопчатника, необходимых для производства пороха, на период военного положения и в течение двух лет после его завершения или отмены.
Сестра северокорейского диктатора хочет создать "огромный военный потенциал" в КНДР
Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила, что КНДР продолжит развивать свою "превосходящую и самую мощную военную силу" для защиты своего суверенитета, безопасности и регионального мира.
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
САП будет ходатайствовать о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн для министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, которого уличили в завладении государственной землей.
"Эти ресурсы нужны": Боррель ожидает быстрого завершения обсуждения в Совете ЕС относительно доходов с активов рф для помощи Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ожидает, что Совет ЕС завершит дискуссию по использованию средств от арестованных российских активов для военной поддержки Украины через Европейский фонд мира, поскольку блок считает, что это юридически обосновано.
В Святошинском районе Киева частично пропал свет - ДТЭК
Некоторые дома в Святошинском районе Киева остались без света из-за аварии, но энергетики обещают восстановить его в течение двух часов.
Парламент увеличил на 15 тысяч численность пограничной службы
Парламент увеличил численность Государственной пограничной службы Украины на 15 000 до 75 000 человек для усиления защиты границ от российской агрессии.
россия намерена усилить удары по инфраструктуре Украины до того, как поступит помощь от США - ISW
россия намерена усилить свои удары по инфраструктуре и логистике Украины и активизировать наступательные операции до прибытия американской помощи, чтобы нанести максимальный ущерб и воспользоваться ограничениями на поставки украинских материалов.
Британская разведка зафиксировала рекордное дезертирство в армии рф с 2022 года
Британская разведка сообщает о рекордном дезертирстве 7400 мобилизованных российских солдат с сентября 2022 года, с наибольшим количеством случаев в московском регионе.
Несмотря на дефицит в энергосистеме, уровень потребления электроэнергии в Украине растет - Укрэнерго
Из-за российских ракетных ударов, которые повредили электростанции, Украина испытывает дефицит электроэнергии и уже третий день подряд получает экстренную помощь от международных партнеров, в то время как потребление электроэнергии в стране продолжает расти.
Рада приняла изменения порядка рассмотрения дел в ВАКС: о чем идет речь
Парламент принял законопроект, который меняет процедуру рассмотрения дел в Высшем антикоррупционном суде, позволяя единоличное рассмотрение большинства дел, за исключением дел в отношении чиновников по ходатайству обвиняемого в некоторых случаях.