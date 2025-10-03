Женщина впервые за 1400 лет возглавила Церковь Англии
Киев • УНН
Сара Маллалли назначена новым Кентерберийским архиепископом, став первой женщиной на этой должности за 1400-летнюю историю. Это назначение может углубить богословские расколы с консервативными ветвями церкви в африканских странах.
В Великобритании в пятницу назначили Сару Маллалли новым Кентерберийским архиепископом. Это первый случай назначения женщины главой Церкви Англии за 1400-летнюю историю этой должности, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Маллалли также станет церемониальным главой около 85 миллионов англиканцев по всему миру, и назначение женщины на эту должность может привести к еще более глубоким богословским расколам с некоторыми более консервативными ветвями церкви в африканских странах, пишет издание.
Реформы, проведенные 11 лет назад, позволили женщинам занимать эту должность, и, став 106-м архиепископом Кентерберийским, Маллалли становится женщиной-руководителем одной из последних сфер британской общественной жизни, которой руководили мужчины.
Однако для англиканцев во всем мире, около двух третей которых проживают в таких странах, как Нигерия, Кения и Уганда, назначение первой женщины-архиепископа может еще больше подчеркнуть их отличие от материнской церкви в Англии, отмечает издание.
63-летняя Маллалли - бывшая медсестра, работавшая главной медсестрой Англии в начале 2000-х годов. Она выступает за создание открытой и прозрачной культуры в церквях, допускающей различия и разногласия.
"Между сестринским делом и служением священника есть много общего. Все дело в людях и в том, чтобы быть рядом с ними в самые трудные моменты их жизни", - сказала она однажды журналу.
Отражая статус Церкви Англии как государственной церкви Англии, канцелярия премьер-министра Кира Стармера объявила о решении с официального согласия короля Чарльза.
Как монарх, Чарльз является верховным главой Церкви Англии, эта роль была установлена в XVI веке, когда король Генрих VIII откололся от Католической церкви.
Дополнение
Церковь Англии осталась без лидера с ноября прошлого года, когда Джастин Уэлби подал в отставку из-за скандала, связанного с сокрытием фактов жестокого обращения с детьми.
