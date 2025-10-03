Женщина впервые за 1400 лет возглавила Церковь Англии

$41.220.08
48.370.07
ukenru
Эксклюзив
09:02 • 5386 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
08:00 • 9278 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 11683 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
06:22 • 11575 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
06:14 • 12836 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 17054 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 30353 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 52347 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 42892 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 31998 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0.8м/с
93%
756мм
Популярные новости
Принудительную эвакуацию семей с детьми расширят на Харьковщине3 октября, 00:36 • 22840 просмотра
США давят на Грецию, чтобы она продала Украине часть истребителей Mirage через механизм PURL3 октября, 01:14 • 10340 просмотра
Более 20 рейсов отменили в аэропорту Мюнхена из-за неизвестных дронов - Reuters3 октября, 01:34 • 19061 просмотра
Команда дайверов нашла клад испанских драгоценностей на 1 миллион долларов у побережья ФлоридыPhoto3 октября, 03:34 • 13530 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму05:32 • 21138 просмотра
публикации
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
Эксклюзив
09:02 • 5410 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму05:32 • 21357 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?2 октября, 12:21 • 40923 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 48923 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 50693 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Карл III
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Полтавская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа07:40 • 3922 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 22454 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 65688 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 73433 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 54171 просмотра
Актуальное
Financial Times
Хранитель
9К720 Искандер
Кх-59
The Economist

Женщина впервые за 1400 лет возглавила Церковь Англии

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Сара Маллалли назначена новым Кентерберийским архиепископом, став первой женщиной на этой должности за 1400-летнюю историю. Это назначение может углубить богословские расколы с консервативными ветвями церкви в африканских странах.

Женщина впервые за 1400 лет возглавила Церковь Англии

В Великобритании в пятницу назначили Сару Маллалли новым Кентерберийским архиепископом. Это первый случай назначения женщины главой Церкви Англии за 1400-летнюю историю этой должности, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Маллалли также станет церемониальным главой около 85 миллионов англиканцев по всему миру, и назначение женщины на эту должность может привести к еще более глубоким богословским расколам с некоторыми более консервативными ветвями церкви в африканских странах, пишет издание.

Реформы, проведенные 11 лет назад, позволили женщинам занимать эту должность, и, став 106-м архиепископом Кентерберийским, Маллалли становится женщиной-руководителем одной из последних сфер британской общественной жизни, которой руководили мужчины.

Однако для англиканцев во всем мире, около двух третей которых проживают в таких странах, как Нигерия, Кения и Уганда, назначение первой женщины-архиепископа может еще больше подчеркнуть их отличие от материнской церкви в Англии, отмечает издание.

63-летняя Маллалли - бывшая медсестра, работавшая главной медсестрой Англии в начале 2000-х годов. Она выступает за создание открытой и прозрачной культуры в церквях, допускающей различия и разногласия.

"Между сестринским делом и служением священника есть много общего. Все дело в людях и в том, чтобы быть рядом с ними в самые трудные моменты их жизни", - сказала она однажды журналу.

Отражая статус Церкви Англии как государственной церкви Англии, канцелярия премьер-министра Кира Стармера объявила о решении с официального согласия короля Чарльза.

Как монарх, Чарльз является верховным главой Церкви Англии, эта роль была установлена в XVI веке, когда король Генрих VIII откололся от Католической церкви.

Дополнение

Церковь Англии осталась без лидера с ноября прошлого года, когда Джастин Уэлби подал в отставку из-за скандала, связанного с сокрытием фактов жестокого обращения с детьми.

Великий герцог Люксембурга Анри отрекся от престола в пользу сына Гийома03.10.25, 11:59 • 1284 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Уганда
Кир Стармер
Нигерия
Кения
Карл III
Великобритания