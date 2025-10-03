Великий герцог Люксембурга Анри отрекся от престола в пользу сына Гийома

Великий герцог Люксембурга Анри в пятницу отрекся от престола в пользу своего сына Гийома, пишет УНН со ссылкой на AP.

Подробности

70-летний Анри служил крошечному герцогству в самом сердце Европы 25 лет, выполняя в основном символическую роль. 43-летний Гийом будет коронован на церемонии, которая состоится позже в пятницу, а затем вместе с королевской семьей встретит публику на балконе Великого герцогского дворца.

Анри отрекся от престола на церемонии в Великом герцогском дворце, построенном из желтого камня и украшенном шпилями и ковкой. 43-летний Гийом вскоре будет коронован и присягнет на верность конституции Люксембурга перед 60 избранными членами Палаты депутатов, парламента герцогства.

Новый великий герцог будет приветствовать публику с балкона, выходящего на центральную площадь, вместе со своей семьей, включая жену, графиню Стефани де Ланнуа, родившуюся в Бельгии, и сыновей, пятилетнего принца Карла и двухлетнего принца Франсуа.

Ожидается, что на церемониях будут присутствовать члены королевской семьи Нидерландов и Бельгии. Позже в пятницу новый великий герцог проведет гала-вечер для гостей, включая президента Франции Эммануэля Макрона и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

В выходные Гийом совершит традиционный тур по стране, который завершится воскресной мессой с архиепископом Жан-Клодом Холлерихом в католическом соборе Нотр-Дам-де-Люксембург.

Гийом станет седьмым великим герцогом Люксембурга с 1890 года, когда была установлена современная монархия. По всему герцогству его фотография заменит фотографию отца. Его монограмма – симметричные золотые буквы "G" под короной – также будет добавлена на форму армии, полиции, экстренных служб, пенитенциарной службы и таможни.

Гийом, как и Анри, получил образование во Франции, Швейцарии и в военной академии Великобритании в Сандхерсте. Затем Гийом работал в бельгийских, немецких и испанских компаниях.

Кристоф Брюль, историк и профессор Люксембургского университета, сказал, что Гийом займет очень традиционную роль.

"Его свобода маневра или право на действие равны нулю. Поэтому единственная власть, которая останется у него, - это сила слова. В остальном же великий герцог останется политическим символом", - сказал он.

Дополнение

Эта небольшая страна, отколовшаяся в XVII и XIX веках от территорий нынешних Франции, Бельгии и Германии, является парламентской демократией, где великий герцог является главой государства, подобно королю Карлу в Соединенном Королевстве или королю Филиппу в Бельгии. Около 700 000 граждан говорят на смеси люксембургского языка (германского языка), французского и немецкого в общественной жизни. Это последнее великое герцогство в мире.

Одна из самых маленьких стран ЕС и самая богатая на душу населения Люксембург является финансовым центром, где размещаются важные институты ЕС, такие как Европейский суд и Европейский инвестиционный банк. В Великом герцогстве расположены многие банки еврозоны, перестраховочные компании, а также управляющие хедж-фондами и финансовыми рынками.