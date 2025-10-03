Великий герцог Люксембурга Анри отрекся от престола в пользу сына Гийома

$41.220.08
48.370.07
ukenru
Эксклюзив
09:02 • 3692 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
08:00 • 7418 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 11101 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
06:22 • 11026 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
06:14 • 12403 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 16893 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 30224 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 52329 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 42880 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 31971 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0.8м/с
93%
756мм
Популярные новости
Принудительную эвакуацию семей с детьми расширят на Харьковщине3 октября, 00:36 • 22468 просмотра
США давят на Грецию, чтобы она продала Украине часть истребителей Mirage через механизм PURL3 октября, 01:14 • 9868 просмотра
Более 20 рейсов отменили в аэропорту Мюнхена из-за неизвестных дронов - Reuters3 октября, 01:34 • 18698 просмотра
Команда дайверов нашла клад испанских драгоценностей на 1 миллион долларов у побережья ФлоридыPhoto03:34 • 13050 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму05:32 • 20501 просмотра
публикации
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
Эксклюзив
09:02 • 3634 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму05:32 • 20613 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?2 октября, 12:21 • 40543 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 48548 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 50288 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Эмманюэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Полтавская область
Германия
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа07:40 • 3526 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 22268 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 65503 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 73242 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 53999 просмотра
Актуальное
Financial Times
Хранитель
9К720 Искандер
Кх-59
The Economist

Великий герцог Люксембурга Анри отрекся от престола в пользу сына Гийома

Киев • УНН

 • 976 просмотра

Великий герцог Люксембурга Анри отрекся от престола после 25 лет правления, передав власть своему 43-летнему сыну Гийому. Церемония коронации состоится сегодня, после чего новый герцог примет присягу и встретится с публикой.

Великий герцог Люксембурга Анри отрекся от престола в пользу сына Гийома

Великий герцог Люксембурга Анри в пятницу отрекся от престола в пользу своего сына Гийома, пишет УНН со ссылкой на AP.

Подробности

70-летний Анри служил крошечному герцогству в самом сердце Европы 25 лет, выполняя в основном символическую роль. 43-летний Гийом будет коронован на церемонии, которая состоится позже в пятницу, а затем вместе с королевской семьей встретит публику на балконе Великого герцогского дворца.

Анри отрекся от престола на церемонии в Великом герцогском дворце, построенном из желтого камня и украшенном шпилями и ковкой. 43-летний Гийом вскоре будет коронован и присягнет на верность конституции Люксембурга перед 60 избранными членами Палаты депутатов, парламента герцогства.

Новый великий герцог будет приветствовать публику с балкона, выходящего на центральную площадь, вместе со своей семьей, включая жену, графиню Стефани де Ланнуа, родившуюся в Бельгии, и сыновей, пятилетнего принца Карла и двухлетнего принца Франсуа.

Ожидается, что на церемониях будут присутствовать члены королевской семьи Нидерландов и Бельгии. Позже в пятницу новый великий герцог проведет гала-вечер для гостей, включая президента Франции Эммануэля Макрона и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

В выходные Гийом совершит традиционный тур по стране, который завершится воскресной мессой с архиепископом Жан-Клодом Холлерихом в католическом соборе Нотр-Дам-де-Люксембург.

Гийом станет седьмым великим герцогом Люксембурга с 1890 года, когда была установлена современная монархия. По всему герцогству его фотография заменит фотографию отца. Его монограмма – симметричные золотые буквы "G" под короной – также будет добавлена на форму армии, полиции, экстренных служб, пенитенциарной службы и таможни.

Гийом, как и Анри, получил образование во Франции, Швейцарии и в военной академии Великобритании в Сандхерсте. Затем Гийом работал в бельгийских, немецких и испанских компаниях.

Кристоф Брюль, историк и профессор Люксембургского университета, сказал, что Гийом займет очень традиционную роль.

"Его свобода маневра или право на действие равны нулю. Поэтому единственная власть, которая останется у него, - это сила слова. В остальном же великий герцог останется политическим символом", - сказал он.

Дополнение

Эта небольшая страна, отколовшаяся в XVII и XIX веках от территорий нынешних Франции, Бельгии и Германии, является парламентской демократией, где великий герцог является главой государства, подобно королю Карлу в Соединенном Королевстве или королю Филиппу в Бельгии. Около 700 000 граждан говорят на смеси люксембургского языка (германского языка), французского и немецкого в общественной жизни. Это последнее великое герцогство в мире.

Одна из самых маленьких стран ЕС и самая богатая на душу населения Люксембург является финансовым центром, где размещаются важные институты ЕС, такие как Европейский суд и Европейский инвестиционный банк. В Великом герцогстве расположены многие банки еврозоны, перестраховочные компании, а также управляющие хедж-фондами и финансовыми рынками.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Европейский инвестиционный банк
Франк-Вальтер Штайнмайер
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Люксембург
Франция
Бельгия
Великобритания
Германия
Нидерланды