Великий герцог Люксембургу Анрі зрікся престолу на користь сина Гійома

Київ • УНН

 • 1320 перегляди

Великий герцог Люксембургу Анрі зрікся престолу після 25 років правління, передавши владу своєму 43-річному синові Гійому. Церемонія коронації відбудеться сьогодні, після чого новий герцог прийме присягу та зустрінеться з публікою.

Великий герцог Люксембургу Анрі зрікся престолу на користь сина Гійома

Великий герцог Люксембурга Анрі у п'ятницю зрікся престолу на користь свого сина Гійома, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

70-річний Анрі служив крихітному герцогству в самому серці Європи 25 років, виконуючи здебільшого символічну роль. 43-річний Гійом буде коронований на церемонії, яка відбудеться пізніше у п'ятницю, а потім разом із королівською родиною зустріне публіку на балконі Великого герцогського палацу.

Анрі зрікся престолу на церемонії у Великому герцогському палаці, побудованому з жовтого каменю і прикрашеному шпилями та ковкою. 43-річний Гійом невдовзі буде коронований і присягне на вірність конституції Люксембургу перед 60 обраними членами Палати депутатів, парламенту герцогства.

Новий великий герцог вітатиме публіку з балкона, що виходить на центральну площу, разом зі своєю сім'єю, включаючи дружину, графиню Стефані де Ланнуа, яка народилася в Бельгії, та синів, п'ятирічного принца Карла та дворічного принца Франсуа.

Очікується, що на церемоніях будуть присутні члени королівської родини Нідерландів та Бельгії. Пізніше у п'ятницю новий великий герцог проведе гала-вечір для гостей, включаючи президента Франції Еммануеля Макрона та президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра.

У вихідні Гійом здійснить традиційний тур країною, який завершиться недільною месою з архієпископом Жан-Клодом Холлеріхом у католицькому соборі Нотр-Дам-де-Люксембург.

Гійом стане сьомим великим герцогом Люксембургу з 1890 року, коли було встановлено сучасну монархію. По всьому герцогству його фотографія замінить фотографію батька. Його монограма – симетричні золоті букви "G" під короною – також буде додано на форму армії, поліції, екстрених служб, пенітенціарної служби та митниці.

Гійом, як і Анрі, здобув освіту у Франції, Швейцарії та у військовій академії Великої Британії у Сандгерсті. Потім Гійом працював у бельгійських, німецьких та іспанських компаніях.

Крістоф Брюль, історик і професор Люксембурзького університету, сказав, що Гійом обійме дуже традиційну роль.

"Його свобода маневру чи право на дію дорівнюють нулю. Тому єдина влада, яка залишиться в нього, - це сила слова. В іншому ж великий герцог залишиться політичним символом", - сказав він.

Доповнення

Ця невелика країна, що відкололася в XVII і XIX століттях від територій нинішніх Франції, Бельгії та Німеччини, є парламентською демократією, де великий герцог є главою держави, подібно королю Чарльзу в Сполученому Королівстві або королю Філіппу в Бельгії. Близько 700 000 громадян говорять на суміші люксембурзької мови (німецької мови), французької та німецької у суспільному житті. Це останнє велике герцогство у світі.

Одна з найменших країн ЄС та найбагатша на душу населення Люксембург є фінансовим центром, де розміщуються важливі інституції ЄС, такі як Європейський суд та Європейський інвестиційний банк. У Великому герцогстві розташовані багато банків єврозони, перестрахувальні компанії, а також керуючі хедж-фондами та фінансовими ринками.

Юлія Шрамко

