Жінка вперше за 1400 років очолила Церкву Англії

$41.220.08
48.370.07
ukenru
Ексклюзив
09:02 • 5466 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
08:00 • 9386 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
07:29 • 11713 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
06:22 • 11601 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
06:14 • 12856 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 17061 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
2 жовтня, 18:06 • 30360 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 52347 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45 • 42892 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 31999 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0.8м/с
93%
756мм
Популярнi новини
Примусову евакуацію сімей з дітьми розширять на Харківщині3 жовтня, 00:36 • 22840 перегляди
США тиснуть на Грецію, щоб вона продала Україні частину винищувачів Mirage через механізм PURL 3 жовтня, 01:14 • 10340 перегляди
Понад 20 рейсів скасували в аеропорту Мюнхена через невідомі дрони - Reuters3 жовтня, 01:34 • 19061 перегляди
Команда дайверів знайшла скарб іспанських коштовностей на 1 мільйон доларів біля узбережжя ФлоридиPhoto3 жовтня, 03:34 • 13530 перегляди
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму05:32 • 21138 перегляди
Публікації
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
Ексклюзив
09:02 • 5466 перегляди
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму05:32 • 21373 перегляди
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?2 жовтня, 12:21 • 40930 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto2 жовтня, 11:55 • 48930 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС2 жовтня, 11:28 • 50706 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Полтавська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа07:40 • 3948 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 22465 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 65701 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 73447 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 54186 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
Х-59
Економіст (журнал)

Жінка вперше за 1400 років очолила Церкву Англії

Київ • УНН

 • 770 перегляди

Сара Маллаллі призначена новим Кентерберійським архієпископом, ставши першою жінкою на цій посаді за 1400-річну історію. Це призначення може поглибити богословські розколи з консервативними гілками церкви в африканських країнах.

Жінка вперше за 1400 років очолила Церкву Англії

У Великій Британії у п'ятницю призначили Сару Маллаллі новим Кентерберійським архієпископом. Це перший випадок призначення жінки главою Церкви Англії за 1400-річну історію цієї посади, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Маллаллі також стане церемоніальним главою близько 85 мільйонів англіканців по всьому світу, і призначення жінки на цю посаду може призвести до ще більш глибоких богословських розколів із деякими консервативнішими гілками церкви в африканських країнах, пише видання.

Реформи, проведені 11 років тому, дозволили жінкам обіймати цю посаду, і, ставши 106-м архієпископом Кентерберійським, Маллаллі стає жінкою-керівником однієї з останніх сфер британського суспільного життя, якою керували чоловіки.

Однак для англіканців у всьому світі, близько двох третин яких проживають у таких країнах, як Нігерія, Кенія та Уганда, призначення першої жінки-архієпископа може ще більше підкреслити їхню відмінність від материнської церкви в Англії, зазначає видання.

63-річна Маллаллі - колишня медсестра, яка працювала головною медсестрою Англії на початку 2000-х років. Вона виступає за створення відкритої та прозорої культури у церквах, що допускає відмінності та розбіжності.

"Між сестринською справою та служінням священика є багато спільного. Уся справа в людях і в тому, щоб бути поруч із ними у найважчі моменти їхнього життя", - сказала вона одного разу журналу.

Відображаючи статус Церкви Англії як державної церкви Англії, канцелярія прем'єр-міністра Кіра Стармера оголосила про рішення за офіційною згодою короля Чарльза.

Як монарх, Чарльз є верховним главою Церкви Англії, ця роль була встановлена ​​в XVI столітті, коли король Генріх VIII відколовся від Католицької церкви.

Доповнення

Церква Англії залишилася без лідера з листопада минулого року, коли Джастін Велбі подав у відставку через скандал, пов'язаний із приховуванням фактів жорстокого поводження з дітьми.

Великий герцог Люксембургу Анрі зрікся престолу на користь сина Гійома03.10.25, 11:59 • 1316 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Уганда
Кір Стармер
Нігерія
Кенія
Чарльз ІІІ
Велика Британія