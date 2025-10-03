Жінка вперше за 1400 років очолила Церкву Англії
Київ • УНН
Сара Маллаллі призначена новим Кентерберійським архієпископом, ставши першою жінкою на цій посаді за 1400-річну історію. Це призначення може поглибити богословські розколи з консервативними гілками церкви в африканських країнах.
У Великій Британії у п'ятницю призначили Сару Маллаллі новим Кентерберійським архієпископом. Це перший випадок призначення жінки главою Церкви Англії за 1400-річну історію цієї посади, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Маллаллі також стане церемоніальним главою близько 85 мільйонів англіканців по всьому світу, і призначення жінки на цю посаду може призвести до ще більш глибоких богословських розколів із деякими консервативнішими гілками церкви в африканських країнах, пише видання.
Реформи, проведені 11 років тому, дозволили жінкам обіймати цю посаду, і, ставши 106-м архієпископом Кентерберійським, Маллаллі стає жінкою-керівником однієї з останніх сфер британського суспільного життя, якою керували чоловіки.
Однак для англіканців у всьому світі, близько двох третин яких проживають у таких країнах, як Нігерія, Кенія та Уганда, призначення першої жінки-архієпископа може ще більше підкреслити їхню відмінність від материнської церкви в Англії, зазначає видання.
63-річна Маллаллі - колишня медсестра, яка працювала головною медсестрою Англії на початку 2000-х років. Вона виступає за створення відкритої та прозорої культури у церквах, що допускає відмінності та розбіжності.
"Між сестринською справою та служінням священика є багато спільного. Уся справа в людях і в тому, щоб бути поруч із ними у найважчі моменти їхнього життя", - сказала вона одного разу журналу.
Відображаючи статус Церкви Англії як державної церкви Англії, канцелярія прем'єр-міністра Кіра Стармера оголосила про рішення за офіційною згодою короля Чарльза.
Як монарх, Чарльз є верховним главою Церкви Англії, ця роль була встановлена в XVI столітті, коли король Генріх VIII відколовся від Католицької церкви.
Доповнення
Церква Англії залишилася без лідера з листопада минулого року, коли Джастін Велбі подав у відставку через скандал, пов'язаний із приховуванням фактів жорстокого поводження з дітьми.
Великий герцог Люксембургу Анрі зрікся престолу на користь сина Гійома03.10.25, 11:59 • 1316 переглядiв