"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости

Головокружение – один из самых распространенных симптомов, входящий в ТОП-5 причин обращений к врачам. Оно может возникать внезапно, пугать своей интенсивностью и быть проявлением более сотни различных заболеваний: от проблем с внутренним ухом до серьезных поражений мозга или даже психоэмоциональных расстройств. Чем на самом деле является головокружение, как его отличить от диагноза головокружения (вертиго), когда нужно немедленно обращаться за помощью к врачу? Чтобы получить профессиональные ответы на эти вопросы УНН обратился к семейному врачу, медицинскому директору и руководителю научно-образовательного отдела Украинской Академии Биологической Медицины Марине Гулий.

– Головокружение часто пугает людей, ведь может быть симптомом многих заболеваний. Что, по вашему мнению, должно стать первым шагом для человека, который почувствовал головокружение?

– Визит к семейному врачу. Однако не во всех случаях семейный врач может окончательно установить причину такого состояния. Ведь головокружение может быть симптомом многих болезней, поэтому пациента часто направляют к узкому специалисту – неврологу, оториноларингологу и т.д. В некоторых случаях может потребоваться дополнительное обследование.

– В чем разница между головокружением и "запамороченням"?

– Головокружение – это диагноз, предполагающий нарушение работы вестибулярного аппарата, то есть структур внутреннего уха, отвечающих за равновесие. К такому состоянию могут приводить инфекции внутреннего уха, воспаление слухового нерва и другие причины. Во всем мире такое состояние называется вертиго.

А собственно, термин "головокружение" – это не диагноз, а симптом, сопровождающий множество патологий, а именно: травмы и органические заболевания головного и спинного мозга (в т. ч. атеросклероз, инсульт), вертеброгенные нарушения, различные соматические и психосоматические болезни, психические расстройства. Кроме того, головокружение может быть симптомом токсического воздействия определенных лекарств или наркотиков.

– Головокружение часто связывают с проблемами внутреннего уха. Расскажите, как именно "ухо-глаз-мозг" взаимодействуют и почему нарушения в этой системе вызывают ощущение вращения?

– Для поддержания равновесия наш организм использует три системы:

зрительная – предоставляет информацию об окружающей среде;

вестибулярная (внутреннее ухо) – фиксирует движение и положение головы;

сенсорная (проприоцептивная) – определяет положение тела в пространстве.

Нарушения в работе любой из этих систем вызывают ощущение вращения.

Причины разнообразны. Первая – возрастные изменения вестибулярного аппарата: пожилые люди часто теряют равновесие, падают и получают травмы опорно-двигательного аппарата или головы. Вторая – системные заболевания: полинейропатия, глаукома, катаракта. Третья – морская болезнь (укачивание) – несоответствие между зрительными и вестибулярными сигналами. То есть когда глаза фиксируют неподвижный горизонт, а вестибулярный аппарат регистрирует качку. В таком случае головокружение сопровождается тошнотой и рвотой.

– Последние исследования говорят о высокой распространенности психогенного головокружения, связанного со стрессом и тревогой. Как пациенту понять, что его состояние может быть связано с ментальным, а не физическим здоровьем?

– Психогенное головокружение часто возникает на фоне тревожных расстройств, панических атак или депрессии. В таких случаях оно является частью вегетативной реакции на стресс и сопровождается чувством страха, учащением сердцебиения, потливостью, одышкой. Люди описывают психогенное головокружение так: "туман в голове", "ощущение неустойчивости", "земля движется под ногами", "потеря связи с реальностью". Подобные симптомы часто усиливаются в стрессовых ситуациях или во время пребывания в толпе.

– 27 сентября, уже в эту субботу, в Украинской Академии Биологической Медицины состоится конференция "Биорегуляция – тренд будущего. Вертиго". На мероприятии будет раскрыта тема головокружения у детей, беременных и военных. В чем особенности и сложности диагностики и лечения у этих категорий пациентов?

– Дети не всегда четко описывают симптом головокружения. Они могут жаловаться на "потемнение в глазах" или другие невыразительные проявления. Головокружение у детей может напоминать приступ мигрени, эпилепсии или психогенное состояние.

Причинами головокружения у детей могут быть стресс, усталость, умственное или физическое перенапряжение, вегетативная лабильность, анемия, гипогликемия. Лечение предполагает устранение триггеров, коррекцию состояния организма, оптимизацию режима питания, сна и отдыха. Важно избегать применения токсичных фармакологических средств.

У беременных головокружение считается физиологическим симптомом. Однако оно может быть признаком серьезных состояний: анемии, преэклампсии, тромбоэмболии, нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

У военных основными причинами головокружения являются черепно-мозговая травма, акубаротравма, хроническая усталость, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Лечением военных занимается междисциплинарная команда, в которую входят терапевт, реабилитолог, психолог, невролог и другие специалисты.

Кроме того, в коррекции последствий ПТСР у военных, гражданских и детей хорошо зарекомендовала себя animal-терапия – лечение и реабилитация с помощью животных.

– Часто люди не обращают внимания на головокружение, считая это несущественным: низкое давление или метеочувствительность. Назовите несколько "красных флажков", когда головокружение является сигналом о серьезной опасности для здоровья и требует немедленного обращения к врачу.

– Тревожными сигналами являются:

тошнота и потливость – могут указывать на тяжелые вегетативные расстройства;

повышенная чувствительность к свету и шуму – может свидетельствовать о наличии тяжелой мигрени;

нарушение слуха и шум в ушах – характерны для болезни Меньера;

когнитивные и двигательные расстройства, снижение памяти и внимания, замедление психических процессов – симптомы дисциркуляторной энцефалопатии (следствие черепно-мозговых травм, атеросклероза или других органических поражений головного мозга).

– В мире растет количество случаев вестибулярной мигрени, особенно среди молодых женщин. Что это за состояние и каковы могут быть причины увеличения случаев этого заболевания?

– Вестибулярная мигрень – это форма мигрени, при которой к классическим симптомам: головная боль, фотофобия (светобоязнь - ред.), тошнота, добавляется вестибулярная дисфункция – нарушение равновесия, ощущение вращения и шатания.

Вестибулярная мигрень относится к наиболее распространенным причинам рецидивирующего головокружения у молодых женщин. Они болеют в 2–3 раза чаще, чем мужчины. А увеличение случаев вестибулярной мигрени у женщин сегодня связано с хроническим стрессом, нейрогормональными нарушениями и влиянием гаджетов.

Вывод

Термин "головокружение" – это не всегда "обычная слабость" или "усталость". Конечно, голова может "кружиться" от стресса или даже смены погоды, но иногда это первый звоночек более серьезных проблем со здоровьем. И этот сигнал не стоит игнорировать. Ведь наше тело всегда дает подсказки. И самое ценное, что можно сделать для себя – не ждать пока "пройдет само", а вовремя обратиться к врачу. Ведь здоровье – это инвестиция, которая всегда возвращается сторицей.