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Reuters: російські війська зайшли на базу американських військових у Нігері

Reuters: російські війська зайшли на базу американських військових у Нігері

Київ • УНН

 • 111327 перегляди

Російські війська увійшли на військову базу США в Нігері після того, як нігерська хунта вигнала американські війська з країни.

Російські військовослужбовці увійшли на авіабазу в Нігері, де дислокуються американські війська. Про це пише Reuters з посиланням на високопоставленого представника Пентагону, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що цей крок послідував за рішенням хунти Нігеру вигнати американські війська з країни.

Військові офіцери, які керують західноафриканською країною, попросили США вивести майже тисячу військовослужбовців з країни, яка до перевороту минулого року була ключовим партнером Вашингтона в боротьбі з повстанцями.

Reuters пише, що цей крок російських військових ставить американські і російські війська в безпосередній близькості в той час, коли військове і дипломатичне суперництво між країнами стає дедалі запеклішим через конфлікт в Україні.

Це також порушує питання про долю американських об'єктів в Нігері після виведення військ США.

Доповнення

США та їхні союзники були змушені вивести війська з низки африканських країн після переворотів, які привели до влади групи, які прагнуть дистанціюватися від західних урядів. Нещодавно американські війська залишили Чад, а французькі війська були вигнані з Малі і Буркіна-Фасо.

Водночас Росія прагне зміцнити відносини з африканськими країнами, позиціонуючи себе, як дружню країну без колоніального багажу на континенті.

Контекст

США побудували авіабазу 201 в центральному Нігері, її вартість понад 100 мільйонів доларів. З 2018 року вона використовується для нанесення ударів по бойовиках "Ісламської держави" та філії "Аль-Каїди" "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін" (JNIM) за допомогою безпілотників.

Пентагон: США перебувають у контакті з Нігером щодо розриву військової угоди17.03.24, 07:53 • 101192 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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