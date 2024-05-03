Reuters: російські війська зайшли на базу американських військових у Нігері
Київ • УНН
Російські війська увійшли на військову базу США в Нігері після того, як нігерська хунта вигнала американські війська з країни.
Російські військовослужбовці увійшли на авіабазу в Нігері, де дислокуються американські війська. Про це пише Reuters з посиланням на високопоставленого представника Пентагону, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що цей крок послідував за рішенням хунти Нігеру вигнати американські війська з країни.
Військові офіцери, які керують західноафриканською країною, попросили США вивести майже тисячу військовослужбовців з країни, яка до перевороту минулого року була ключовим партнером Вашингтона в боротьбі з повстанцями.
Reuters пише, що цей крок російських військових ставить американські і російські війська в безпосередній близькості в той час, коли військове і дипломатичне суперництво між країнами стає дедалі запеклішим через конфлікт в Україні.
Це також порушує питання про долю американських об'єктів в Нігері після виведення військ США.
Доповнення
США та їхні союзники були змушені вивести війська з низки африканських країн після переворотів, які привели до влади групи, які прагнуть дистанціюватися від західних урядів. Нещодавно американські війська залишили Чад, а французькі війська були вигнані з Малі і Буркіна-Фасо.
Водночас Росія прагне зміцнити відносини з африканськими країнами, позиціонуючи себе, як дружню країну без колоніального багажу на континенті.
Контекст
США побудували авіабазу 201 в центральному Нігері, її вартість понад 100 мільйонів доларів. З 2018 року вона використовується для нанесення ударів по бойовиках "Ісламської держави" та філії "Аль-Каїди" "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін" (JNIM) за допомогою безпілотників.
Пентагон: США перебувають у контакті з Нігером щодо розриву військової угоди17.03.24, 07:53 • 101192 перегляди