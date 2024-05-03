Reuters: российские войска зашли на базу американских военных в Нигере

Российские военнослужащие вошли на авиабазу в Нигере, где дислоцируются американские войска. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона, передает УНН.

Детали

Отмечается, что этот шаг последовал за решением хунты Нигера изгнать американские войска из страны.

Военные офицеры, управляющие западноафриканской страной, попросили США вывести почти тысячу военнослужащих из страны, которая до переворота прошлого года была ключевым партнером Вашингтона в борьбе с повстанцами.

Reuters пишет, что этот шаг российских военных ставит американские и российские войска в непосредственной близости в то время, когда военное и дипломатическое соперничество между странами становится все более ожесточенным из-за конфликта в Украине.

Это также поднимает вопрос о судьбе американских объектов в Нигере после вывода войск США.

Дополнение

США и их союзники были вынуждены вывести войска из ряда африканских стран после переворотов, которые привели к власти группы, стремящиеся дистанцироваться от западных правительств. Недавно американские войска покинули Чад, а французские войска были изгнаны из Мали и Буркина-Фасо.

В то же время Россия стремится укрепить отношения с африканскими странами, позиционируя себя, как дружественную страну без колониального багажа на континенте.

Контекст

США построили авиабазу 201 в центральном Нигере, ее стоимость более 100 миллионов долларов. С 2018 года она используется для нанесения ударов по боевикам "Исламского государства" и филиала "Аль-Каиды" "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM) с помощью беспилотников.

Пентагон: США находятся в контакте с Нигером относительно разрыва военного соглашения