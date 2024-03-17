Пентагон: США находятся в контакте с Нигером относительно разрыва военного соглашения

США проводят обсуждение с Нигером относительно разрыва военного соглашения. Об этом 17 марта сообщил официальный представитель Пентагона Мэтью Миллер, передает УНН.

Детали

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер сообщил в соцсети X, что публикация властей Нигера состоялась после "откровенных обсуждений на самом высоком уровне в Ниамее".

Вашингтон тогда выразил обеспокоенность относительно курса сформированного в Нигере Национального совета спасения родины.

Мы поддерживаем связь и будем предоставлять дальнейшую информацию по мере необходимости написал Миллер.

Военное соглашение позволяло американским военным и гражданским персоналом Министерства обороны находиться на территории страны. На американской базе беспилотников остаются около 1 тыс. военных.

Хунта Нигера разорвала военное соглашение с США