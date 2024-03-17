Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Хунта Нигера разорвала военное соглашение с США
Турция сделала заявление по случаю 10 годовщины незаконного референдума в Крыму
АР: переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС возобновятся в воскресенье в Катаре
Генсек ООН осудил попытку России провести выборы президента в оккупированной Украине
В Исландии на полуострове началось извержение вулкана Рейкьянес
Франция предложит России режим тишины во время проведения Олимпиады
Укрзализныця закрыла движение для поезда "Киев - Каменец-Подольский"
Оккупанты обстреляли Сумскую область 66 раз
"Муниципальная няня" может стать прототипом семейных садиков - Жолнович
Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с 10 государствами - Жовква
Популярные
Стала известна истинная причина, по которой Германия не передает Украине ракеты Taurus
Буданов рассказал, сколько жителей на ВОТ готовы голосовать на так называемых выборах рф
В Киеве обнаружили сброс нефтепродуктов на Богатырском озере: продолжаются работы по очистке
Убийство украинки в Германии: полиция задержала россиянку и ее мужа
Оккупанты планируют потратить более 45 млрд рублей на "российские ценности": что известно
Публикации
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
Хунта Нигера разорвала военное соглашение с США
Хунта Нигера разорвала соглашение о военном сотрудничестве с США, прекратив присутствие американских военных и работу американской базы беспилотников в стране.
Турция сделала заявление по случаю 10 годовщины незаконного референдума в Крыму
Турция подтверждает свое непризнание незаконной аннексии Крыма Россией в Украине по результатам нелегитимного референдума в 2014 году, подчеркивая свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
АР: переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС возобновятся в воскресенье в Катаре
Египет: В воскресенье в Катаре возобновятся переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, причем ХАМАС предлагает трехэтапный план, предусматривающий обмен пленными, вывод израильских войск и снятие блокады Газы в обмен на постоянное прекращение огня.
Генсек ООН осудил попытку России провести выборы президента в оккупированной Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил попытки России провести президентские выборы в оккупированных регионах Украины, подтвердив приверженность ООН суверенитету и территориальной целостности Украины.
В Исландии на полуострове началось извержение вулкана Рейкьянес
На полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана, что заставило власти эвакуировать жителей города Гриндавик.
Франция предложит России режим тишины во время проведения Олимпиады
Франция предложит России прекратить огонь в Украине во время Олимпийских игр, а участие российских спортсменов будет находиться под пристальным контролем.
Укрзализныця закрыла движение для поезда "Киев - Каменец-Подольский"
Из-за деформации земляного полотна на перегоне Нигин - Гуменцы в Хмельницкой области Укрзализныця временно закрыла движение для поезда №139/140 Киев - Каменец-Подольский с прицепными вагонами из Ужгорода.
Оккупанты обстреляли Сумскую область 66 раз
16 марта российские военные 66 раз обстреляли 14 населенных пунктов Сумской области, в результате чего произошло 286 взрывов из различных видов оружия, включая артиллерию, минометы, ракеты и беспилотники.
"Муниципальная няня" может стать прототипом семейных садиков - Жолнович
Программа "Муниципальная няня" может стать прототипом будущих семейных детских садов, поскольку Министерство образования разрабатывает систему трансформации детских садов, включая семейные варианты.
Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с 10 государствами - Жовква
Украина ведет активные переговоры о гарантиях безопасности с 10 странами, в дополнение к уже заключенным 7 таким соглашениям с 5 странами G7.