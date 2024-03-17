Хунта Нигера разорвала военное соглашение с США

Хунта Нигера объявила о немедленном разрыве соглашения о военном сотрудничестве с США, передает AFP, пишет УНН. Заявление было сделано через день после трехдневного визита высокопоставленной делегации США по возобновлению контактов с властями страны.

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Соглашение позволяло американским военным и гражданскому персоналу Министерства обороны находиться на территории страны. На севере Нигера действует американская база беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Нигер - бывшая колония Франции, оставался одним из последних союзников Запада в Сахеле. Летом 2023 года в стране произошел военный переворот. После этого Нигер начал разрывать отношения со странами Запада, в частности с Францией. В декабре 2023 года военные власти отказались от двух оборонных соглашений с Евросоюзом.

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