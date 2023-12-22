Франция закрывает свое посольство в Нигере

Франция решила закрыть свое посольство в Нигере, где оно больше не может нормально функционировать или выполнять свои миссии. Об этом сообщило агентство AFP в четверг, 21 декабря, ссылаясь на дипломатические источники, передает УНН.

Принимая во внимание эту ситуацию, мы решили в ближайшее время закрыть наше посольство сообщили источники.

Детали

Эта мера была принята после того, как 12 декабря было объявлено об отъезде всех французских солдат, дислоцированных в Нигере.

После нападения на наше посольство 30 июля и после блокады нигерскими силами вокруг нашей крепости мы приступили к отъезду большей части нашего дипломатического в конце сентября объяснили дипломатические источники.

Дополнение

После государственного переворота 26 июля военные, находящиеся у власти, быстро потребовали вывести французских солдат - около 1500 человек и одновременно денонсировали несколько военных соглашений, заключенных с Парижем. В конце августа военный режим также объявил о высылке посла Франции Сильвена Итте.

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