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Кот-д'Івуар заявив, що французькі війська будуть виведені

Кот-д'Івуар заявив, що французькі війська будуть виведені

Київ • УНН

 • 23019 перегляди

Кот-д'Івуар оголосив про виведення 600 французьких військових зі своєї території. Сенегал також підтвердив закриття французьких військових баз до кінця 2025 року, що послаблює військовий вплив Франції в регіоні.

Кот-д'Івуар оголосив, що французькі війська будуть виведені із західноафриканської держави, що ще більше скоротить воєнний вплив колишньої колоніальної держави у регіоні, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

У своєму зверненні за підсумками року президент Кот-д'Івуару Алассан Уаттара заявив, що цей крок є відображенням модернізації збройних сил країни.

Окремо Сенегал, який минулого місяця оголосив, що Франції доведеться закрити свої військові бази на його території, підтвердив, що виведення буде завершено до кінця 2025 року.

Президент Сенегалу вимагає, щоб Франція закрила всі свої військові бази в його країні 29.11.24, 13:01 • 16276 переглядiв

Кот-д'Івуар є домом для найбільшого контингенту французьких військ, що залишився в Західній Африці. У країні перебуває близько 600 французьких військовослужбовців, 350 перебувають у Сенегалі.

"Ми прийняли узгоджене рішення вивести французькі війська з Кот-д'Івуару", - сказав президент Уаттара.

Він додав, що військовий піхотний батальйон Порт-Буе, яким керує французька армія, буде передано івуарійським військам.

Франція, чиє колоніальне правління в Західній Африці закінчилося в 1960-х роках, уже вивела своїх солдатів з Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру після військових переворотів у цих країнах та зростання антифранцузьких настроїв.

Уряд Чаду - ключового західного союзника у боротьбі з ісламськими бойовиками у регіоні - у листопаді раптово розірвав договір про співпрацю у сфері оборони з Францією.

Президент Сенегалу Басіру Діумайє Фай сказав: "Я доручив міністру збройних сил запропонувати нову доктрину співробітництва в галузі оборони та безпеки, яка, серед іншого, передбачає припинення всіх іноземних військових присутностей у Сенегалі з 2025 року".

Франція збереже невелику присутність у Габоні.

Військові лідери Нігеру, Малі та Буркіна-Фасо зблизилися з росією після того, як вигнали французькі війська зі своїх країн, зазначає видання.

Потім росія, як вказано, розмістила найманців по всьому Сахелю, щоб допомогти відбиватися від джихадистських повстанців.

Є ознаки того, що Франція тепер має менше 2000 солдатів у Джібуті та Габоні.

Політичні спостерігачі вважають, що Франція докладає зусиль для відродження свого слабшого політичного та військового впливу в Африці.

Франція представить нову економічну та військову стратегію в Африці27.02.23, 15:25 • 821291 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
senehalСенегал
chadЧад
maliМалі
frantsiiaФранція

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