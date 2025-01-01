Кот-д'Івуар заявив, що французькі війська будуть виведені

Кот-д'Івуар оголосив, що французькі війська будуть виведені із західноафриканської держави, що ще більше скоротить воєнний вплив колишньої колоніальної держави у регіоні, повідомляє BBC, пише УНН.

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У своєму зверненні за підсумками року президент Кот-д'Івуару Алассан Уаттара заявив, що цей крок є відображенням модернізації збройних сил країни.

Окремо Сенегал, який минулого місяця оголосив, що Франції доведеться закрити свої військові бази на його території, підтвердив, що виведення буде завершено до кінця 2025 року.

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Кот-д'Івуар є домом для найбільшого контингенту французьких військ, що залишився в Західній Африці. У країні перебуває близько 600 французьких військовослужбовців, 350 перебувають у Сенегалі.

"Ми прийняли узгоджене рішення вивести французькі війська з Кот-д'Івуару", - сказав президент Уаттара.

Він додав, що військовий піхотний батальйон Порт-Буе, яким керує французька армія, буде передано івуарійським військам.

Франція, чиє колоніальне правління в Західній Африці закінчилося в 1960-х роках, уже вивела своїх солдатів з Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру після військових переворотів у цих країнах та зростання антифранцузьких настроїв.

Уряд Чаду - ключового західного союзника у боротьбі з ісламськими бойовиками у регіоні - у листопаді раптово розірвав договір про співпрацю у сфері оборони з Францією.

Президент Сенегалу Басіру Діумайє Фай сказав: "Я доручив міністру збройних сил запропонувати нову доктрину співробітництва в галузі оборони та безпеки, яка, серед іншого, передбачає припинення всіх іноземних військових присутностей у Сенегалі з 2025 року".

Франція збереже невелику присутність у Габоні.

Військові лідери Нігеру, Малі та Буркіна-Фасо зблизилися з росією після того, як вигнали французькі війська зі своїх країн, зазначає видання.

Потім росія, як вказано, розмістила найманців по всьому Сахелю, щоб допомогти відбиватися від джихадистських повстанців.

Є ознаки того, що Франція тепер має менше 2000 солдатів у Джібуті та Габоні.

Політичні спостерігачі вважають, що Франція докладає зусиль для відродження свого слабшого політичного та військового впливу в Африці.

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