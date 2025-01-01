Кот-д'Ивуар заявил, что французские войска будут выведены

Кот-д'Ивуар объявил, что французские войска будут выведены из западноафриканского государства, что еще больше сократит военное влияние бывшего колониального государства в регионе, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

В своем обращении по итогам года президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что этот шаг является отражением модернизации вооруженных сил страны.

Отдельно Сенегал, который в прошлом месяце объявил, что Франции придется закрыть свои военные базы на его территории, подтвердил, что вывод будет завершен до конца 2025 года.

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Кот-д'Ивуар является домом для крупнейшего контингента французских войск, оставшегося в Западной Африке. В стране находится около 600 французских военнослужащих, 350 находятся в Сенегале.

"Мы приняли согласованное решение вывести французские войска из Кот-д'Ивуара", - сказал президент Уаттара.

Он добавил, что военный пехотный батальон Порт-Буэ, которым руководит французская армия, будет передан ивуарийским войскам.

Франция, чье колониальное правление в Западной Африке закончилось в 1960-х годах, уже вывела своих солдат из Мали, Буркина-Фасо и Нигера после военных переворотов в этих странах и роста антифранцузских настроений.

Правительство Чада - ключевого западного союзника в борьбе с исламскими боевиками в регионе - в ноябре внезапно разорвало договор о сотрудничестве в сфере обороны с Францией.

Президент Сенегала Басиру Диумайе Фай сказал: "Я поручил министру вооруженных сил предложить новую доктрину сотрудничества в области обороны и безопасности, которая, среди прочего, предусматривает прекращение всех иностранных военных присутствий в Сенегале с 2025 года".

Франция сохранит небольшое присутствие в Габоне.

Военные лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо сблизились с россией после того, как изгнали французские войска из своих стран, отмечает издание.

Затем россия, как указано, разместила наемников по всему Сахелю, чтобы помочь отбиваться от джихадистских повстанцев.

Есть признаки того, что Франция теперь имеет менее 2000 солдат в Джибути и Габоне.

Политические наблюдатели считают, что Франция прилагает усилия для возрождения своего более слабого политического и военного влияния в Африке.

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