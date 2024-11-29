Президент Сенегала требует, чтобы Франция закрыла все свои военные базы в его стране

Президент Сенегала Бассиру Диомайе Фей считает французские военные базы в Сенегале "несовместимыми" с национальным суверенитетом страны, информирует УНН с ссылкой на France24.

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Президент Сенегала Бассиру Диомайе Фей заявил, что к 80-летию печально известной колониальной бойни, Франция должна закрыть свои военные базы в его государстве.

Речь идет о" резне " в ноябре 1944 года. Затем около 1600 африканских солдат, которые сражались на стороне Франции и были военнопленными Германии, были отправлены обратно в Дакар. Вскоре после прибытия в лагерь Тиаройе, недалеко от Дакара, они протестовали против задержки зарплаты, при этом некоторые отказались возвращаться в свои страны без уплаты взносов. Французские силы открыли огонь по протестующим, убив по меньшей мере 35 человек, хотя историки говорят, что жертв может быть гораздо больше.

Президент Франции направил Бассиру Диомайе Фею письмо, в котором признал, что войска его страны несут ответственность за "резню" сенегальских солдат в 1944 году.

Сегодня я получил письмо от президента Эммануэля Макрона, в котором он признает, что это была резня, очень четко, недвусмысленно на условиях - сказал Фэй.

Президент Сенегала это признание принял и заявил, что разрешение французских баз в стране несовместимо с национальным суверенитетом.

Сенегал является независимой страной, это суверенная страна, и суверенитет не допускает наличия военных баз в суверенной стране - сказал Фэй в интервью в президентском дворце.

С приходом к власти в марте этого года, Бассиру Диомайе Фей пообещал отстоять суверенитет государства и прекратить зависимость от других. Однако, такое заявление и не означало, что страна разорвет связи с Францией, как это произошло в других странах Западной Африки.

Сегодня Китай является нашим крупнейшим торговым партнером с точки зрения инвестиций и торговли. Имеет ли Китай военное присутствие в Сенегале? Нет. Значит ли это, что наши отношения разорваны? Нет - сказал он.

Напомним

США и Франция планируют объявить о двухмесячном прекращении огня на северной границе 26 ноября. Израиль согласился на компромисс, в котором США будут контролировать соглашение, а Франция будет играть второстепенную роль.