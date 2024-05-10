Лідер Хунти оголошений переможцем на президентських виборах у Чаді
Київ • УНН
Махамат Ідрісс Дебі, який захопив владу в Чаді у 2021 році, набрав 61% голосів на президентських виборах, згідно з попередніми результатами.
Переможцем президентських виборів у Чаді оголошено генерала Махамата Ідрісса Дебі, який у 2021 році захопив владу в країні та скасував конституцію країни. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Дебі набрав 61 відсоток голосів, згідно з попередніми даними, представленими виборчим органом країни в четвер увечері.
Конституційна рада Чаду оголосить остаточні результати виборів пізніше.
Доповнення
Чад – країна на півночі центру Африки, яка межує на півночі з Лівією, сході із Суданом, півдні з Центральноафриканською Республікою.
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