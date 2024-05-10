Лидер Хунты объявлен победителем на президентских выборах в Чаде

Победителем президентских выборов в Чаде объявлен генерал Махамата Идрисса Деби, который в 2021 году захватил власть в стране и отменил конституцию страны. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Деби набрал 61 процент голосов, согласно предварительным данным, представленным избирательным органом страны в четверг вечером.

Конституционный совет Чада объявит окончательные результаты выборов позже.

Дополнение

Чад - страна на севере центра Африки, которая граничит на севере с Ливией, на востоке с Суданом, на юге с Центральноафриканской Республикой.

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