Сховище насіння Судного Дня в Арктиці отримало на зберігання 30 000 нових зразків
Київ • УНН
Арктичне всесвітнє сховище насіння поповнилося 30 000 новими зразками з 21 країни. Це найбільше поповнення з 2020 року, що свідчить про зростаючі побоювання щодо загрози конфліктів і зміни клімату для продовольчої безпеки.
Арктичне всесвітнє сховище насіння, відоме як сховище Судного дня, повнили 30 тисячами нових зразків насіння із 21 країни. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Вказано, що така кількість насіння, яку отримало сховище на норвезькому острові Шпіцберген, є найбільшою з 2020 року. Це свідчити про побоювання щодо загрози конфліктів і зміни клімату для продовольчої безпеки.
Зміна клімату та конфлікти загрожують інфраструктурі та впливають на продовольчу безпеку понад 700 мільйонів людей у більш ніж 75 країнах світу,
Цього разу Болівія вперше зробила свій внесок у сховище насіння через Університет Майор Реаль і Понтифіція Сан-Франсиско Хав'єр де Чукісака, якому понад 400 років. Насіння було зібрано приблизно 125 фермерськими родинами з місцевих громад.
Цей внесок стосується не лише збереження культур, а й захисту нашої культури,
Чад, ще один новий учасник, вніс 1 145 зразків кунжуту, рису, кукурудзи та сорго — всі вони адаптовані до клімату країни і важливі для розвитку культур, здатних витримувати підвищення температури та нерегулярні опади.
Загалом понад 30 000 нових зразків із 21 країни також включають насіння овочів, бобових і трав від Союзу сільськогосподарських робочих комітетів із окупованих палестинських територій.
Розташоване на малонаселеному острові на півдорозі між материковою Європою та Північним полюсом, камери сховища відкриваються лише два-три рази на рік, щоб обмежити вплив зовнішнього світу.
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