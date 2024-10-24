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Сховище насіння Судного Дня в Арктиці отримало на зберігання 30 000 нових зразків

Київ • УНН

 • 22866 перегляди

Арктичне всесвітнє сховище насіння поповнилося 30 000 новими зразками з 21 країни. Це найбільше поповнення з 2020 року, що свідчить про зростаючі побоювання щодо загрози конфліктів і зміни клімату для продовольчої безпеки.

Сховище насіння Судного Дня в Арктиці отримало на зберігання 30 000 нових зразків

Арктичне всесвітнє сховище насіння, відоме як сховище Судного дня, повнили 30 тисячами нових зразків насіння із 21 країни. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Вказано, що така кількість насіння, яку отримало сховище на норвезькому острові Шпіцберген, є найбільшою з 2020 року. Це свідчити про побоювання щодо загрози конфліктів і зміни клімату для продовольчої безпеки. 

Зміна клімату та конфлікти загрожують інфраструктурі та впливають на продовольчу безпеку понад 700 мільйонів людей у більш ніж 75 країнах світу,

- заявив виконавчий директор Crop Trust Стефан Шмітц.

Цього разу Болівія вперше зробила свій внесок у сховище насіння через Університет Майор Реаль і Понтифіція Сан-Франсиско Хав'єр де Чукісака, якому понад 400 років. Насіння було зібрано приблизно 125 фермерськими родинами з місцевих громад.

Цей внесок стосується не лише збереження культур, а й захисту нашої культури,

- зазначив координатор проєкту з біорізноманіття для Болівії.

Чад, ще один новий учасник, вніс 1 145 зразків кунжуту, рису, кукурудзи та сорго — всі вони адаптовані до клімату країни і важливі для розвитку культур, здатних витримувати підвищення температури та нерегулярні опади.

Загалом понад 30 000 нових зразків із 21 країни також включають насіння овочів, бобових і трав від Союзу сільськогосподарських робочих комітетів із окупованих палестинських територій.

Розташоване на малонаселеному острові на півдорозі між материковою Європою та Північним полюсом, камери сховища відкриваються лише два-три рази на рік, щоб обмежити вплив зовнішнього світу.

Доповідь ООН попереджає про погіршення запасів прісної води в усьому світі29.08.24, 12:50 • 13161 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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