Хранилище семян Судного Дня в Арктике получило на хранение 30 000 новых образцов
Киев • УНН
Арктическое всемирное хранилище семян пополнилось 30 000 новыми образцами из 21 страны. Это самое большое пополнение с 2020 года, что свидетельствует о растущих опасениях относительно угрозы конфликтов и изменения климата для продовольственной безопасности.
Арктическое всемирное всемирное хранилище семян, известное как хранилище Судного дня, пополнили 30 тысячами новых образцов семян из 21 страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Указано, что такое количество семян, которое получило хранилище на норвежском острове Шпицберген, является крупнейшим с 2020 года. Это свидетельствовать об опасениях относительно угрозы конфликтов и изменения климата для продовольственной безопасности.
Изменение климата и конфликты угрожают инфраструктуре и влияют на продовольственную безопасность более 700 миллионов человек в более чем 75 странах мира,
На этот раз Боливия впервые внесла свой вклад в хранилище семян через Университет Майор Реаль и Понтифиция Сан-Франсиско Хавьер де Чукисака, которому более 400 лет. Семена были собраны примерно 125 фермерскими семьями из местных общин.
Этот вклад касается не только сохранения культур, но и защиты нашей культуры,
Чад, еще один новый участник, внес 1 145 образцов кунжута, риса, кукурузы и сорго - все они адаптированы к климату страны и важны для развития культур, способных выдерживать повышение температуры и нерегулярные осадки.
В общем более 30 000 новых образцов из 21 страны также включают семена овощей, бобовых и трав от Союза сельскохозяйственных рабочих комитетов с оккупированных палестинских территорий.
Расположенное на малонаселенном острове на полпути между материковой Европой и Северным полюсом, камеры хранилища открываются только два-три раза в год, чтобы ограничить влияние внешнего мира.
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