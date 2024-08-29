Доклад ООН предупреждает об ухудшении запасов пресной воды во всем мире

В докладе ООН предупреждают, что состояние большинства водных экосистем мира ухудшается. При этом, масштабы проблемы трудно оценить из-за отсутствия показателей в странах, где проживает 3,7 миллиарда человек.

Пишет УНН со ссылкой на Radio France internationale.

Детали

Состояние пресной воды продолжает ухудшаться во всем мире.

По данным ООН, вследствие отсутствия индикаторов и «низкого уровня мониторинга» «к 2030 году более половины человечества будет жить в странах, которые не имеют достаточных данных для поддержки управленческих решений, связанных с борьбой с засухой, наводнениями, воздействием сточных вод, использованных вода и сельскохозяйственные стоки».

В отчете указывают, что оценить масштаб проблемы сложно из-за отсутствия данных о странах, население которых составляет 3,7 миллиарда человек.

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