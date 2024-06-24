Засуха и проливные приведут к снижению урожайности и нанесут ущерб мировым запасам, - последствия климатических изменений отражаются на ситуации как Черноморском регионе, так и за многие километры в США.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Рекордные температуры в основных мировых регионах выращивания сельскохозяйственных культур привели к задержке посевных работ и нанесли ущерб развивающимся культурам. Это связано с тем, что влияние изменений климата усиливается: огромные площади сельскохозяйственных угодий в Европе, Азии, и в частности в США страдают от чрезвычайной жары.

Жаркая погода на юге рф ударит по посевам. Также жаркая и сухая погода на юге и востоке Украины: с 1 мая по 10 июня количество осадков составило лишь 20-50% от нормы. Таким образом развитию озимых и яровых культур в Украине препятствует засуха (в добавок к противостоянию агрессии рф, и соответствующим последствиям).

В Соединенных Штатах, крупнейшем экспортере продовольствия, сильная жара охватила часть восточного побережья. С другой стороны, обильные дожди и прогнозы более влажной погоды вызвали опасения наводнений.

Обильные дожди снизят серьезную засуху в некоторых частях Китая, крупнейшего покупателя соевых бобов. В Индии дождей общее количество осадков на пятую часть ниже нормы. Сейчас эксперты упоминают о дождях во время муссона, - ожидают восстановления развития сельского хозяйства.

Метеорологический центр сообщил агентству Reuters, что в июле-сентябре в северных, северо-восточных и западных провинциях КНР выпадет больше осадков. Есть надежда, что это будет способствовать росту урожая.

Но осадки будут интенсивными в некоторых районах, поэтому необходимо проявлять бдительность в отношении быстрой смены засух и наводнений - говорится в сообщении, добавляя, что повышенная влажность также может повысить риск болезней и вредителей сельскохозяйственных культур.

Смертельная жара приводит к сотням смертей, лесным пожарам по всей Европе, Азии и США