Киев • УНН
Экстремальные погодные условия, такие как засуха или проливные дожди, угрожают выращиванию сельскохозяйственных культур в основных регионах мира.
Засуха и проливные приведут к снижению урожайности и нанесут ущерб мировым запасам, - последствия климатических изменений отражаются на ситуации как Черноморском регионе, так и за многие километры в США.
Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Рекордные температуры в основных мировых регионах выращивания сельскохозяйственных культур привели к задержке посевных работ и нанесли ущерб развивающимся культурам. Это связано с тем, что влияние изменений климата усиливается: огромные площади сельскохозяйственных угодий в Европе, Азии, и в частности в США страдают от чрезвычайной жары.
Жаркая погода на юге рф ударит по посевам. Также жаркая и сухая погода на юге и востоке Украины: с 1 мая по 10 июня количество осадков составило лишь 20-50% от нормы. Таким образом развитию озимых и яровых культур в Украине препятствует засуха (в добавок к противостоянию агрессии рф, и соответствующим последствиям).
В Соединенных Штатах, крупнейшем экспортере продовольствия, сильная жара охватила часть восточного побережья. С другой стороны, обильные дожди и прогнозы более влажной погоды вызвали опасения наводнений.
Обильные дожди снизят серьезную засуху в некоторых частях Китая, крупнейшего покупателя соевых бобов. В Индии дождей общее количество осадков на пятую часть ниже нормы. Сейчас эксперты упоминают о дождях во время муссона, - ожидают восстановления развития сельского хозяйства.
Метеорологический центр сообщил агентству Reuters, что в июле-сентябре в северных, северо-восточных и западных провинциях КНР выпадет больше осадков. Есть надежда, что это будет способствовать росту урожая.
Но осадки будут интенсивными в некоторых районах, поэтому необходимо проявлять бдительность в отношении быстрой смены засух и наводнений
Смертельная жара приводит к сотням смертей, лесным пожарам по всей Европе, Азии и США21 июня 2024, 01:31 • 20262 просмотра