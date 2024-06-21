Рекордные температуры в последние дни вызвали" сотни, если не тысячи " смертей, а также многочисленные лесные пожары в Европе, Азии и Соединенных Штатах. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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В частности сотни паломников умерли из – за жары во время совершения ежегодного паломничества в Саудовскую Аравию-хаджа.

В Португалии и Греции, а также вдоль северного побережья Африки в Алжире в результате высоких температур также возникли лесные пожары.

В то же время в Сербии метеорологи на этой неделе прогнозируют температуру около 40 градусов по Цельсию. Органы здравоохранения объявили красный уровень опасности и посоветовали людям не выходить на улицу. В соседней Черногории власти также советуют людям оставаться в тени до позднего вечера.

В Соединенных Штатах также регистрируются аномально высокие температуры: Нью-Йорк объявил, что в этом году впервые откроет так называемые центры охлаждения. Ожидается, что температура в штате Аризона в ближайшие дни может достичь 45,5 градусов по Цельсию. В то же время в штате Нью-Мексико в результате лесных пожаров погибли два человека.

В Индии, по данным местных властей, в период с 1 марта по 18 июня было зарегистрировано более 40 тыс. вероятных случаев теплового удара и по меньшей мере 110 подтвержденных смертей.

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