Во многих регионах Китая наблюдаются экстремальные погодные условия: в северных районах объявлено предупреждение о высокой температуре, а в южных провинциях - о сильных наводнениях из-за ливней.
Национальный метеорологический центр Китая в воскресенье выпустил предупреждение о высоких температурах, во многих регионах страны наблюдается изнуряющая жара, тогда как многие южные провинции выпустили серьезные предупреждения о наводнениях из-за ливней, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Ожидается, что интенсивность высоких температур снизится на севере Китая и в регионах между Хуанхэ и Хуайхэ, сообщили в центре.
Центр прогнозировал максимальную температуру 37-39 градусов по Цельсию в некоторых частях Синьцзяна, Внутренней Монголии и Хэнани в воскресенье.
В Пекине объявлено второе по мощности предупреждение о жаре, а власти заявили, что ожидают, что температура в понедельник и вторник превысит 37 градусов, сообщает Beijing Daily, поддерживаемая государством.
Северо-восточная китайская провинция Ляонин также сообщила, что в ближайшие два дня температура в некоторых районах достигнет 40-42 градусов, сообщило государственное телевидение Китая CCTV.
Тем временем сильные дожди обрушивались на юго-восток провинции Фуцзянь в течение семи дней и, как ожидается, продолжатся, при этом уровень воды в некоторых реках превысил критический уровень. Власти спустили воду из нескольких водоемов, сообщила телекомпания.
Власти региона Гуанси заявили, что уровень воды в некоторых местных реках превысил критический уровень и что в результате наводнения в южном городе Гуйлинь погиб студент, сообщает CCTV.
Аномальная жара в Турции и наводнение на севере Испании: Европа страдает от непогоды12 июня 2024, 13:34 • 14686 просмотров