Национальный метеорологический центр Китая в воскресенье выпустил предупреждение о высоких температурах, во многих регионах страны наблюдается изнуряющая жара, тогда как многие южные провинции выпустили серьезные предупреждения о наводнениях из-за ливней, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ожидается, что интенсивность высоких температур снизится на севере Китая и в регионах между Хуанхэ и Хуайхэ, сообщили в центре.

Центр прогнозировал максимальную температуру 37-39 градусов по Цельсию в некоторых частях Синьцзяна, Внутренней Монголии и Хэнани в воскресенье.

В Пекине объявлено второе по мощности предупреждение о жаре, а власти заявили, что ожидают, что температура в понедельник и вторник превысит 37 градусов, сообщает Beijing Daily, поддерживаемая государством.

Северо-восточная китайская провинция Ляонин также сообщила, что в ближайшие два дня температура в некоторых районах достигнет 40-42 градусов, сообщило государственное телевидение Китая CCTV.

Тем временем сильные дожди обрушивались на юго-восток провинции Фуцзянь в течение семи дней и, как ожидается, продолжатся, при этом уровень воды в некоторых реках превысил критический уровень. Власти спустили воду из нескольких водоемов, сообщила телекомпания.

Власти региона Гуанси заявили, что уровень воды в некоторых местных реках превысил критический уровень и что в результате наводнения в южном городе Гуйлинь погиб студент, сообщает CCTV.

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