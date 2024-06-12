Страны Европы страдают от непогоды, иногда, как в Турции, жалуются на аномальную жару, которая на 8-12 градусов превышает среднюю температуру для сезона. А кое-кто, например Испания, страдает от ливней. Об этом пишет Euronews, передает УНН.

Детали

В частности, в Турции фиксируют необычно высокие температуры, даже для летнего сезона. Западное и южное побережье страны уже неделю страдают от аномальной жары, а температура до сих пор растет.

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Ожидается, что аномальная жара сильнее всего ударит по Эгейскому и Средиземноморскому регионам. Специалисты опасаются лесных пожаров.

В частности, в Анталии даже загорелся курортный поселок Олимпос. Большинство деревянных домов сгорело в течение нескольких часов.

Кроме того, от жары страдают и жители Кипра. Там из-за пожара в районе Пафоса эвакуировали жителей трех ближайших сел.

Президент Республики Кипр даже обратился к королю Иордании с просьбой помочь в тушении пожара. В свою очередь, глава иорданского государства приказал направить на Кипр дополнительные самолеты. Также ожидается прибытие двух самолетов из Греции.

Дополнение

Зато в Испании бушует другая непогода - страна страдает от длительных дождей. Накануне в ее северо-западных районах за один час выпало рекордное количество осадков, больше всего пострадали муниципалитеты Каласпарра и Альтиплано.

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В издании добавили, что фермеры Каласпарры уже оценивают ущерб, нанесенный посевам. Больше всего пострадали плоды позднего срока созревания. Кроме того, значительный ущерб нанесен также инфраструктуре.

Также из-за наводнения, на испанском острове Мальорка приостановил работу аэропорт Пальмы. Пассажирам рекомендуют проконсультироваться с авиакомпанией прежде чем ехать в аэропорт.

Напомним

Сильный дождь затопил улицы в нескольких районах Киева 12 июня, вызвав значительные пробки на дорогах, задержки в движении общественного транспорта и перебои с электроснабжением.

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