Затоплені вулиці та затори по всьому місту: через масштабну зливу в Києві трапився транспортний колапс

У середу, 12 червня, Киї накрив затяжний дощ, через який частину вулиць столиці фактично затопило. У зв'язку з цим по всьому місту виникли затори, а рух громадського транспорту подекуди ускладнено або ж заблоковано. Про це пише УНН.

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Кияни активно скаржаться у соцмережах, що після дощу затоплені вулиці Вацлавела Гавела, Василенка та район Індустріального мосту у Солом’янському районі столиці.

До того ж у КМДА підтвердили затоплення також у Дарницькому, Оболонському, Святошинському районах.

На тлі потопу у столиці, в Київпастрансі попередили про затримку руху багатьох трамваїв і запевняє, що на місце скупчень води направляють відповідні служби. Зокрема наразі затримується:

затримується рух трамваїв №№ 1, 3, 15, 18 на вул.Старовокзальна;

затримується рух трамваїв №№11к, 12к, 16к, 19к по вул.Кирилівська - вул.Сирецька в обидва напрямки;

Затримується рух трамваїв №№23, 32, 33 на вул.А.Атинська 35.

Подекуди у столиці на дорогах з'явились справжні "озера". Зокрема, схожа ситуація трапилась поблизу НАУ, відео у мережу виклали мешканці столиці.

Дещо схожа ситуація трапилась біля Індустріального мосту. На відео, видно як машини намагаються проїхати крізь воду, але подекуди водії зупиняються і створюють нові затори.

Також, як заявили у патрульній поліції столиці на вулиці Юрія Кондратюка, через падіння пошкодженої електроопори на проїжджу частину, сталась ДТП. У зв'язку з цим рух транспорту перекрито.

У Києві через зливу вже є підтоплення у трьох районах

Тим часом на окремих відео, можна помітити, що в деяких районах Києва вода вже сягає капотів автівок.

Як заявили в КМДА, до ліквідації наслідків негоди залучені 168 працівників та 63 одиниці спецтехніки і спецзасобів для очистки зливоприймальної системи. Для цього використовують мотопомпи й насосні станції.

Наразі дорожники ліквідовують підтоплення на вулицях Дарницького, Оболонського та Святошинського районів.

Також правоохоронці попередили, що на вулицях Андрія Малишка, Олександра Махова, Миколи Василенка, Вадима Гетьмана та Стеценка через значні опади ускладнений рух транспорту.

Патрульні закликали водіїв бути обачними на дорогах та потреби телефонувати на спецлінію 112.

Нагадаємо

У ДТЕК Київські регіональні мережі та Київській ОВА заявили, що в середу, 12 червня, через грозу зі зливою в області було знеструмлено 36 ліній електропередач та 611 трансформаторних підстанцій, що призвело до аварійних відключень електроенергії.