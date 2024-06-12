У Києві через зливу вже є підтоплення у трьох районах
Київ • УНН
Через сильний дощ у Києві сталося підтоплення у трьох районах, водоканали працюють над ліквідацією підтоплень, використовуючи насоси та техніку.
Через зливу у Києві сьогодні вже є підтоплення у трьох районах, повідомили у КМДА у середу, пише УНН.
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Як зазначили у КМДА, у Києві протягом дня дощитиме, і гідрослужби працюють у посиленому режимі
"Зокрема, зараз дорожники ліквідовують підтоплення на вулицях Дарницького, Оболонського та Святошинського районів", - вказали у КМДА у соцмережах.
Для ліквідації підтоплень гідрослужби, як зазначається, використовують мотопомпи й насосні станції.
Задіяні 168 працівників та 63 одиниці спецтехніки і спецзасобів для очистки зливоприймальної системи.
Через негоду на Київщині аварійні відключення світла12.06.24, 10:15 • 26814 переглядiв