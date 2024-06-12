Из-за ливня в Киеве сегодня уже есть подтопления в трех районах, сообщили в КГГА в среду, пишет УНН.

Детали

Как отметили в КГГА, в Киеве в течение дня будет дождливо, и гидрослужбы работают в усиленном режиме

"В частности, сейчас дорожники ликвидируют подтопления на улицах Дарницкого, Оболонского и Святошинского районов", - указали в КГГА в соцсетях.

Для ликвидации подтоплений гидрослужбы, как отмечается, используют мотопомпы и насосные станции.

Задействованы 168 работников и 63 единицы спецтехники и спецсредств для очистки ливнеприемной системы.

Из-за непогоды в Киевской области аварийные отключения света