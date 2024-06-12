Из-за сильного дождя в Киеве произошло подтопление в трех районах, водоканалы работают над ликвидацией подтоплений, используя насосы и технику.
Из-за ливня в Киеве сегодня уже есть подтопления в трех районах, сообщили в КГГА в среду, пишет УНН.
Детали
Как отметили в КГГА, в Киеве в течение дня будет дождливо, и гидрослужбы работают в усиленном режиме
"В частности, сейчас дорожники ликвидируют подтопления на улицах Дарницкого, Оболонского и Святошинского районов", - указали в КГГА в соцсетях.
Для ликвидации подтоплений гидрослужбы, как отмечается, используют мотопомпы и насосные станции.
Задействованы 168 работников и 63 единицы спецтехники и спецсредств для очистки ливнеприемной системы.
Из-за непогоды в Киевской области аварийные отключения света12 июня 2024, 07:15 • 16512 просмотров