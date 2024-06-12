В среду, 12 июня, Киев накрыл затяжной дождь, из-за которого часть улиц столицы фактически затопило. В связи с этим по всему городу возникли пробки, а движение общественного транспорта местами затруднено или заблокировано. Об этом пишет УНН.

Детали

Киевляне активно жалуются в соцсетях, что после дождя затоплены улицы Вацлавела Гавела, Василенко и район Индустриального моста в Соломенском районе столицы.

К тому же в КГГА подтвердили затопление также в Дарницком, Оболонском, Святошинском районах.

На фоне потопа в столице, в Киевпастрансе предупредили о задержке движения многих трамваев и уверяет, что на место скоплений воды направляют соответствующие службы. В частности пока задерживается:

задерживается движение трамваев №№ 1, 3, 15, 18 на ул.Старовокзальная;

задерживается движение трамваев №№11к, 12к, 16к, 19к по ул.Кирилловская - ул.Сырецкая в оба направления;

Задерживается движение трамваев №№23, 32, 33 на ул.А.Атинская 35.

Кое-где в столице на дорогах появились настоящие "озера". В частности, похожая ситуация произошла вблизи НАУ, видео в сеть выложили жители столицы.

Несколько похожая ситуация произошла возле Индустриального моста. На видео видно как машины пытаются проехать сквозь воду, но иногда водители останавливаются и создают новые пробки.

Также, как заявили в патрульной полиции столицы на улице Юрия Кондратюка, из-за падения поврежденной электроопоры на проезжую часть, произошло ДТП. В связи с этим движение транспорта перекрыто.

В Киеве из-за ливня уже есть подтопления в трех районах

Между тем на отдельных видео, можно заметить, что в некоторых районах Киева вода уже достигает капотов автомобилей.

Как заявили в КГГА, к ликвидации последствий непогоды привлечены 168 работников и 63 единицы спецтехники и спецсредств для очистки ливнеприемной системы. Для этого используют мотопомпы и насосные станции.

Сейчас дорожники ликвидируют подтопления на улицах Дарницкого, Оболонского и Святошинского районов.

Также правоохранители предупредили, что на улицах Андрея Малышко, Александра Махова, Николая Василенко, Вадима Гетьмана и Стеценко из-за значительных осадков затруднено движение транспорта.

Патрульные призвали водителей быть осмотрительными на дорогах и потребности звонить на спецлинию 112.

Напомним

В ДТЭК Киевские региональные сети и Киевской ОВА заявили, что в среду, 12 июня, из-за грозы с ливнем в области было обесточено 36 линий электропередач и 611 трансформаторных подстанций, что привело к аварийным отключениям электроэнергии.