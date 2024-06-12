Активный циклон над Украиной вызвал продолжительные дожди, которые в некоторых регионах уже достигли значительных уровней, дождь будет идти сегодня до конца дня, к вечеру непогода ослабнет, но полностью покинет территорию нашей страны только в середине ночи, отметили в среду в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Сегодняшнее утро принесло Украине продолжительные дожди, вызванные активным циклоном, образовавшимся над территорией нашей страны. В некоторых областях страны количество осадков уже достигло критерия значительный дождь, который прогнозировался со вчерашнего дня - сообщили в Укргидрометцентре в соцсетях.

Детали

Синоптики объяснили, что циклон имеет закрученную форму и движется над северным и центральным регионом Украины на восток, а дожди им обусловлены имеют осадный, то есть длительный характер. "Вместе с тем, в передней части процесса над Левобережьем развиваются кучевые грозовые облака. Их можно увидеть обрамленными в красные линии, которые сигнализируют, что температура на вершине облака меньше минус 45 градусов Цельсия. Под этими облаками грозовые дожди имеют кратковременный, ливневый характер", - указали в гидрометцентре.

Отмечается, что "будет дождливо сегодня до конца дня, к вечеру непогода ослабнет, отступая на северо-восток, но полностью покинет территорию нашей страны лишь в середине ночи".

Затопленные улицы и пробки по всему городу: из-за масштабного ливня в Киеве случился транспортный коллапс