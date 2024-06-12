Дощі в Україну приніс активний циклон, розпогодиться вночі - синоптики
Київ • УНН
Активний циклон над Україною спричинив тривалі дощі, які в деяких регіонах уже досягли значних рівнів, дощитиме сьогодні до кінця дня, надвечір негода послабиться, але повністю покине територію нашої країни лише в середині ночі.
Активний циклон над Україною спричинив тривалі дощі, які в деяких регіонах уже досягли значних рівнів, дощитиме сьогодні до кінця дня, надвечір негода послабиться, але повністю покине територію нашої країни лише в середині ночі, зазначили у середу в Укргідрометцентрі, пише УНН.
Сьогоднішній ранок приніс Україні тривалі дощі, викликані активним циклоном, що утворився над територією нашої країни. У деяких областях країни кількість опадів вже досягнула критерію значний дощ, який прогнозувався від учора
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Синоптики пояснили, що циклон має закручену форму та рухається над північним та центральним регіоном України на схід, а дощі ним зумовлені мають облоговий, тобто тривалий характер. "Разом із тим, у передній частині процесу над Лівобережжям розвиваються купчасті грозові хмари. Їх можна побачити обрамленими у червоні лінії, які сигналізують, що температура на вершині хмари менше мінус 45 градусів Цельсія. Під цими хмарами грозові дощі мають короткочасний, зливовий характер", - вказали в гідрометцентрі.
Зазначається, що "дощитиме сьогодні до кінця дня, надвечір негода послабиться, відступаючи на північний-схід, але повністю покине територію нашої країни лише в середині ночі".
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