В Индии зафиксирована рекордная температура более 50 градусов, больше всего страдают многолюдные мегаполисы Украины, - согласно исследованию The Lancet, количество смертей из-за сильной жары выросло на 55%. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC и Reuters.

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Изменение климата вызывает более длительные, частые и сильные волны тепла. Национальный температурный рекорд зафиксирован в Индии, - в Нью-Дели якобы обнаружили 52,3°C, но отметка анализируется, поскольку она могла быть результатом сбоя.

Тем не менее, экстремальные температуры по всей Индии больше всего влияют именно на многолюдные мегаполисы страны.

Власти информируют о жертвах: за последние 24 часа несколько человек умерли из-за болезней, связанных с жарой.

Десять смертельных случаев было зафиксировано в государственной больнице в регионе Руркела в Одише в четверг, сообщили власти агентству новостей Reuters. О случаях смерти от теплового удара также сообщают в штатах Бихар, Раджастхан и Джаркханд, а также в столице страны Дели.

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В исследовании, опубликованном в медицинском журнале The Lancet, с 2000-2004 по 2017-2021 годы число смертей из-за сильной жары выросло на 55%.

Летом в Индии жара является обычным явлением, но изменение климата вызывает более длительные, частые и интенсивные волны тепла, говорят исследователи.

Министерство здравоохранения опубликовало красное предупреждение о"высокой вероятности пострадать от тепловых заболеваний и теплового удара в любом возрасте".

Пока эксперты подтверждают, что волны тепла становятся длиннее, интенсивнее и частее.

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Дополнение

Апелляционный суд Раджастана (штат на северо - западе Индии - ред.) призывает, что Индия должна объявить будущие волны жары "национальным бедствием", - это позволит мобилизовать службы безопасности так же, как и во время других стихийных бедствий, таких как наводнения или циклоны.

В настоящее время правительству штата поручено создать компенсационные фонды для родственников тех, кто погиб из-за высоких температур.

"Из — за экстремальных температур в виде жары сотни людей погибли в течение месяца", - говорится в постановлении суда, изданном в четверг.

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