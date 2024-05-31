Экстремальная жара в Индии: более 10 человек умирают, когда температура достигает 50C

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
vetnamВьетнам
reutersReuters
nyu-deliНью-Дели
deliДели
avstraliyaАвстралия
indiyaИндия
polshaПольша
Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
  •  22365 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
  •  55600 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  80974 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  113121 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  138039 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  130371 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  187708 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112371 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  175041 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  90190 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Новости по теме
Экстремальная жара в Индии: более 10 человек умирают, когда температура достигает 50C

Экстремальная жара в Индии: более 10 человек умирают, когда температура достигает 50C

  •  6545 просмотра
Не только для защиты Харькова: в США разъяснили пределы разрешенных ударов по рф

Не только для защиты Харькова: в США разъяснили пределы разрешенных ударов по рф

  •  9274 просмотра
Генсек НАТО уверен, что удастся обеспечить решение по дальнейшей поддержке Украины, избежав блокировки

Генсек НАТО уверен, что удастся обеспечить решение по дальнейшей поддержке Украины, избежав блокировки

  •  8218 просмотра
Если обмены военнопленными не активизируются, Украина будет строить четвертый лагерь для россиян - министр юстиции

Если обмены военнопленными не активизируются, Украина будет строить четвертый лагерь для россиян - министр юстиции

  •  9412 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Швеции интеграцию Украины в ЕС, НАТО и оборонное сотрудничество

Зеленский обсудил с премьером Швеции интеграцию Украины в ЕС, НАТО и оборонное сотрудничество

  •  11331 просмотра
Столтенберг: НАТО работает над приближением Украины к членству, на саммите вероятна миссия по поддержке

Столтенберг: НАТО работает над приближением Украины к членству, на саммите вероятна миссия по поддержке

  •  9929 просмотра
Закарпатское вино получило официальное географическое указание

Закарпатское вино получило официальное географическое указание

  •  11546 просмотра
россия стремится использовать украинских беженцев в Европе для пропаганды - Центр противодействия дезинформации

россия стремится использовать украинских беженцев в Европе для пропаганды - Центр противодействия дезинформации

  •  12091 просмотра
Пилотный проект по реабилитации военнослужащих: в Минобороны сообщили детали

Пилотный проект по реабилитации военнослужащих: в Минобороны сообщили детали

  •  11301 просмотра
"Перчатка" по-румынски: в одном из уездов Румынии в одном доме прописали 7 тыс. украинцев

"Перчатка" по-румынски: в одном из уездов Румынии в одном доме прописали 7 тыс. украинцев

  •  11159 просмотра

Популярные

Дочь Брэда Питта решила дистанцироваться от отца

Дочь Брэда Питта решила дистанцироваться от отца

  •  106146 просмотра
Польша готовит 45-й пакет помощи для Украины - Сикорский

Польша готовит 45-й пакет помощи для Украины - Сикорский

  •  45327 просмотра
На захваченной Луганщине оккупанты увеличивают количество блокпостов, разыскивая мужчин-ОВА

На захваченной Луганщине оккупанты увеличивают количество блокпостов, разыскивая мужчин-ОВА

  •  43251 просмотра
В Донецкой области россияне обстреляли населенные пункты 7 раз, в Пивничном КАБом повредили объект инфраструктуры

В Донецкой области россияне обстреляли населенные пункты 7 раз, в Пивничном КАБом повредили объект инфраструктуры

  •  38675 просмотра
Кузин об итогах эпидсезона в Украине: заболеваемость COVID-19 протекала тяжело и тенденция сохраняется

Кузин об итогах эпидсезона в Украине: заболеваемость COVID-19 протекала тяжело и тенденция сохраняется

  •  31316 просмотра

Публикации

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

  •  131829 просмотра
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

30 мая 2024, 11:38  •  187708 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  175358 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

30 мая 2024, 08:04  •  175041 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  178323 просмотра

Экстремальная жара в Индии: более 10 человек умирают, когда температура достигает 50C

Индия зафиксировала рекордную температуру более 50 ° C. Больше всего пострадали перенаселенные мегаполисы. В государственных больницах информируют о количестве смертей.

Новости Мира •   •  6545 просмотра
Экстремальная жара в Индии: более 10 человек умирают, когда температура достигает 50C

Не только для защиты Харькова: в США разъяснили пределы разрешенных ударов по рф

На вопрос, разрешение на удары по рф касается не только защиты Харькова, но и других регионов - как Сумщина, представитель Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер: “Это распространяется на то, чтобы украинцы могли защищаться”.

Война •   •  9274 просмотра
Не только для защиты Харькова: в США разъяснили пределы разрешенных ударов по рф

Генсек НАТО уверен, что удастся обеспечить решение по дальнейшей поддержке Украины, избежав блокировки

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что союзники найдут способы обеспечить долгосрочную поддержку Украине, не подвергаясь блокированию.

Война •   •  8218 просмотра
Генсек НАТО уверен, что удастся обеспечить решение по дальнейшей поддержке Украины, избежав блокировки

Если обмены военнопленными не активизируются, Украина будет строить четвертый лагерь для россиян - министр юстиции

В Минюсте не исключают, что впоследствии Украина будет строить четвертый лагерь для российских военнопленных, поскольку имеющиеся лагеря не будут вмещать пленных россиян.

Война •   •  9412 просмотра
Если обмены военнопленными не активизируются, Украина будет строить четвертый лагерь для россиян - министр юстиции

Зеленский обсудил с премьером Швеции интеграцию Украины в ЕС, НАТО и оборонное сотрудничество

Президент Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Кристерссоном, чтобы обсудить сотрудничество в области обороны, интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

Война •   •  11331 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Швеции интеграцию Украины в ЕС, НАТО и оборонное сотрудничество

Столтенберг: НАТО работает над приближением Украины к членству, на саммите вероятна миссия по поддержке

Союзники по НАТО согласны с возможным членством Украины в Альянсе и работают над тем, чтобы приблизить Украину к членству с помощью возможных шагов на предстоящем саммите в Вашингтоне, таких как создание миссии или более сильной структуры для поддержки Украины.

политика •   •  9929 просмотра
Столтенберг: НАТО работает над приближением Украины к членству, на саммите вероятна миссия по поддержке

Закарпатское вино получило официальное географическое указание

Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций зарегистрировал новое географическое указание - "Закарпатье/Закарпатское вино". Это указание будет использоваться для белых, розовых и красных вин, произведенных на территории юго-западной части Закарпатской области.

Экономика •   •  11546 просмотра
Закарпатское вино получило официальное географическое указание

россия стремится использовать украинских беженцев в Европе для пропаганды - Центр противодействия дезинформации

Москва открыто признает, что планирует использовать украинцев, бежавших в Европу, в пропагандистских целях против Украины, используя их для того, чтобы изобразить рф, в отличие от Украины.

Общество •   •  12091 просмотра
россия стремится использовать украинских беженцев в Европе для пропаганды - Центр противодействия дезинформации

Пилотный проект по реабилитации военнослужащих: в Минобороны сообщили детали

Министерство обороны запустило пилотный проект по созданию эффективной системы реабилитации военнослужащих с участием гражданских и военных медицинских учреждений, социальных служб и местных органов власти, направленный на создание прозрачного, эффективного и удобного для пользователей процесса реабилитации.

Общество •   •  11301 просмотра
Пилотный проект по реабилитации военнослужащих: в Минобороны сообщили детали

"Перчатка" по-румынски: в одном из уездов Румынии в одном доме прописали 7 тыс. украинцев

В Уманском уезде Ботошани, расположенном недалеко от границы с Украиной, 7000 украинцев были фиктивно зарегистрированы по одному адресу, чтобы обманным путем получить румынское гражданство за плату в размере 50 евро с человека.

Общество •   •  11159 просмотра
"Перчатка" по-румынски: в одном из уездов Румынии в одном доме прописали 7 тыс. украинцев