Австралия зафиксировала восьмой самый теплый год за всю историю наблюдений
Киев • УНН
В 2023 году Австралия пережила восьмой самый теплый год за всю историю наблюдений, согласно климатическим данным Бюро метеорологии, которые показывают, что средняя температура в стране выросла на 1,5°C с 1910 года из-за изменения климата.
С 1910 года, согласно долгосрочным наблюдениям Бюро метеорологии, климат Австралии потеплел на 1,5°C по Цельсию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
В Австралии в 2023 году подтверждается восьмой самый теплый год. Как указывает метеорологическое бюро средняя температура под влиянием изменения климата почти на 1 градус Цельсия (1,8 градуса по Фаренгейту) превысила средний показатель 1961-1990 годов.
Согласно данным долгосрочных наблюдений Бюро метеорологии, климат Австралии официально потеплел на 1,5 градуса по Цельсию с 1910 года.
Синоптики предупреждают, что изменение климата сделает Австралию жарче и усилит суровость погодных катаклизмов. Исследователи сетуют, что наводнения, циклоны и лесные пожары унесли жизни нескольких человек, а жара в середине 2023 года и отсутствие осадков подорвали огромную сельскохозяйственную отрасль страны.
Дополнение
Январь этого года стал самым теплым январем, который когда-либо регистрировался на планете. Об этом в четверг сообщила Служба изменения климата Copernicus (C3S). Средняя температура поверхности составила 13,14 градусов по Цельсию. Это на 0,12 градуса Цельсия теплее, чем в предыдущем рекордном январе 2020 года.
Напомним,
Испания зафиксировала самый теплый январь за всю историю наблюдений со средней температурой на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2016 году, согласно метеорологическим данным.
УНН сообщал, что на конференции ООН по изменению климата страны-участницы согласились частично и постепенно отказаться от ископаемого топлива.
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Австралия зафиксировала восьмой самый теплый год за всю историю наблюдений
В 2023 году Австралия пережила восьмой самый теплый год за всю историю наблюдений, согласно климатическим данным Бюро метеорологии, которые показывают, что средняя температура в стране выросла на 1,5°C с 1910 года из-за изменения климата.
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