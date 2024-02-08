Австралия зафиксировала восьмой самый теплый год за всю историю наблюдений

С 1910 года, согласно долгосрочным наблюдениям Бюро метеорологии, климат Австралии потеплел на 1,5°C по Цельсию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В Австралии в 2023 году подтверждается восьмой самый теплый год. Как указывает метеорологическое бюро средняя температура под влиянием изменения климата почти на 1 градус Цельсия (1,8 градуса по Фаренгейту) превысила средний показатель 1961-1990 годов.

Согласно данным долгосрочных наблюдений Бюро метеорологии, климат Австралии официально потеплел на 1,5 градуса по Цельсию с 1910 года.

Синоптики предупреждают, что изменение климата сделает Австралию жарче и усилит суровость погодных катаклизмов. Исследователи сетуют, что наводнения, циклоны и лесные пожары унесли жизни нескольких человек, а жара в середине 2023 года и отсутствие осадков подорвали огромную сельскохозяйственную отрасль страны.

Дополнение

Январь этого года стал самым теплым январем, который когда-либо регистрировался на планете. Об этом в четверг сообщила Служба изменения климата Copernicus (C3S). Средняя температура поверхности составила 13,14 градусов по Цельсию. Это на 0,12 градуса Цельсия теплее, чем в предыдущем рекордном январе 2020 года.

Напомним,

Испания зафиксировала самый теплый январь за всю историю наблюдений со средней температурой на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2016 году, согласно метеорологическим данным.

УНН сообщал, что на конференции ООН по изменению климата страны-участницы согласились частично и постепенно отказаться от ископаемого топлива.

В США спасатели ищут пятерых морских пехотинцев, которые считаются пропавшими без вести на фоне шторма