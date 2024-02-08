В Іспанії зафіксували рекордно теплий січень
Київ • УНН
Іспанія зафіксувала найтепліший січень за всю історію спостережень із середньою температурою на 0,4 градуса вищою за попередній рекорд, встановлений у 2016 році, згідно з метеорологічними даними.
Середня температура в Іспанії минулого місяця була найвищою за останні десятиліття. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Розрахунки іспанського метеорологічного інституту Aemet показують, що середня температура була на 0,4 градуса вище попереднього рекорду січня 2016 року. Дані про температуру сягають 1961 року.
Зимова спека спричинила підвищення температури майже до 30 градусів у регіоні Валенсії, що було б більш нормальним у червні. У Барселоні, наприклад, люди стікаються на пляжі та в ресторани просто неба.
Спека посилила тривалу посуху як у Каталонії, так і в Андалусії. Останніми роками рекорди спеки постійно встановлюються в Іспанії, яка сильно вразлива як хвилями спеки, так і посухою внаслідок зміни клімату.
У січні середня температура в Києві була майже на градус вищою за норму01.02.24, 17:21 • 45454 перегляди
Іспанці дуже добре знають, що тут зміна клімату