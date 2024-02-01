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У січні середня температура в Києві була майже на градус вищою за норму

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Найхолодніше у столиці було 9 січня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до -15,8°С, а найтепліше - 31 січня, коли максимальна температура досягла +7,3°С.

Минулого місяця найхолоднішим місяцем в столиці стало 9 січня, тоді температура знизилась до -15,8°С. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.

Деталі 

Найхолодніше у столиці було 9 січня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до -15,8°С, а найтепліше - 31 січня, коли максимальна температура досягла +7,3°С.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря у січні в Києві дорівнювала -2,6°С, що на 0,6°С вище за кліматичну норму  

- резюмували в обсерваторії.

Екстремальні температурні рекорди у 2024 році можуть перевищити рівень попереднього року: до чого феномен Ель-Ніньо01.01.24, 19:09 • 148753 перегляди

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Нагадаємо

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) офіційно підтвердила, що 2023 рік став найтеплішим роком за всю історію спостережень - причому з величезним відривом.

Середньорічна глобальна температура була майже на 1,5 градуса за Цельсієм вищою за доіндустріальний рівень.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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