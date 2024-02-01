В январе средняя температура в Киеве была почти на градус выше нормы

В прошлом месяце самым холодным месяцем в столице стало 9 января, тогда температура снизилась до -15,8°С. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает УНН.

Детали

Холоднее всего в столице было 9 января, когда минимальная температура под утро снизилась до -15,8°С, а теплее всего - 31 января, когда максимальная температура достигла +7,3°С.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха в январе в Киеве равнялась -2,6°С, что на 0,6°С выше климатической нормы - резюмировали в обсерватории.

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Напомним

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) официально подтвердила, что 2023 год стал самым теплым годом за всю историю наблюдений - причем с огромным отрывом.

Среднегодовая глобальная температура была почти на 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня.