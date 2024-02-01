В январе средняя температура в Киеве была почти на градус выше нормы

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  157664 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  162317 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  157841 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В январе средняя температура в Киеве была почти на градус выше нормы

Холоднее всего в столице было 9 января, когда минимальная температура под утро снизилась до -15,8°С, а теплее всего - 31 января, когда максимальная температура достигла +7,3°С.

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В январе средняя температура в Киеве была почти на градус выше нормы

Берислав атаковали российские беспилотники: под удар попала женщина, ее госпитализировали

Женщина в Бериславе Херсонской области получила ранения и была госпитализирована после того, как попала под удар вражеского беспилотника. Пострадавшая получила взрывную травму и потеряла палец на руке.

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Берислав атаковали российские беспилотники: под удар попала женщина, ее госпитализировали

Орбан заявил, что получил гарантии, что "деньги Венгрии" не пойдут в Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что получил гарантии того, что венгерские деньги не пойдут в Украину после того, как ЕС согласился выделить Украине 50 миллиардов евро помощи.

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Орбан заявил, что получил гарантии, что "деньги Венгрии" не пойдут в Украину

Неизвестный взял в заложники рабочих фабрики в Турции в знак протеста против израильских атак на Газу

Неизвестный взял в заложники рабочих фабрики в здании в турецком городе Коджаэли в знак протеста против израильских атак на Газу.

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Неизвестный взял в заложники рабочих фабрики в Турции в знак протеста против израильских атак на Газу

КРАИЛ под угрозой: комитет ВР поддержал ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Комитет рекомендовал парламенту принять за основу правительственный законопроект №9256 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации и проведения азартных игр, который в частности предусматривает ликвидацию (КРАИЛ).

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КРАИЛ под угрозой: комитет ВР поддержал ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Зеленский назначил начальника СБУ в Донецкой и Луганской областях

Президент Зеленский назначил Александра Надточия новым руководителем Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях вместо Владимира Петриченко, который был уволен с должности в октябре 2023 года.

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Зеленский назначил начальника СБУ в Донецкой и Луганской областях

Снайпер и рецидивист из российского "Шторм-Z": предатели, которые воевали на стороне рф против Украины, получили реальные сроки

Трое предателей, которые воевали на стороне россии на восточном фронте, в том числе снайпер и рецидивист из российского батальона "Штурм-З", были приговорены к 15 годам лишения свободы за государственную измену и участие в террористической деятельности.

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Снайпер и рецидивист из российского "Шторм-Z": предатели, которые воевали на стороне рф против Украины, получили реальные сроки

Предварительные условия, пересмотр и арестованные российские активы: появилось официальное решение ЕС о 50 млрд евро для Украины

Одобренная лидерами ЕС программа помощи Украине на 50 миллиардов евро включает 33 миллиарда евро в виде кредитов и 17 миллиардов евро в виде грантов, прописаны предпосылки получения средств и возможный пересмотр программы.

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Предварительные условия, пересмотр и арестованные российские активы: появилось официальное решение ЕС о 50 млрд евро для Украины

Госспецсвязи изучает зависимость объектов критической инфраструктуры, чтобы предотвратить "эффект домино" во время кибератак

Эксперты Госспецсвязи изучают зависимости между объектами критической инфраструктуры, чтобы предотвратить каскадные разрушения во время возможных вражеских кибератак.

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Госспецсвязи изучает зависимость объектов критической инфраструктуры, чтобы предотвратить "эффект домино" во время кибератак

Польша начала расследование в отношении ракеты, которая нарушила воздушное пространство страны в декабре

Польша начинает расследование в отношении неопознанного объекта, который нарушил воздушное пространство страны во время массированной атаки рф по украинским городам 29 декабря.

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Польша начала расследование в отношении ракеты, которая нарушила воздушное пространство страны в декабре