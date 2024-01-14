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Всесвітня метеорологічна організація офіційно підтвердила - 2023 рік став найспекотнішим за всю історію спостереження

Всесвітня метеорологічна організація офіційно підтвердила - 2023 рік став найспекотнішим за всю історію спостереження

Київ • УНН

 • 34316 перегляди

У 2023 році рекордна глобальна температура перевищить доіндустріальний рівень на 1,45°C, перевищивши порогове значення, встановлене Паризькою угодою.

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) офіційно підтвердила, що 2023 рік став найтеплішим роком за всю історію спостережень - причому з величезним відривом. Про це УНН повідомляє з посиланням на Новини ООН.

Середньорічна глобальна температура була майже на 1,5 градуса за Цельсієм вищою за доіндустріальний рівень. Нагадаємо, що Паризька угода щодо клімату спрямована на обмеження довгострокового підвищення температури якраз на півтора градуса.

Дані, отримані з шести провідних міжнародних джерел, що використовуються для моніторингу глобальної температури та консолідуються ВМО, показують, що у 2023 році середньорічна глобальна температура була на 1,45 градуса вищою за рівень 1850-1900 рр., допустима похибка становить 0,12 градуса. 

Щомісяця з червня по грудень 2023 року встановлювали нові температурні рекорди, а липень і серпень стали двома найспекотнішими місяцями за всю історію спостережень.

"Зміна клімату - найбільша проблема, з якою стикається людство. Це зачіпає всіх нас, особливо найбільш вразливих", - заявила Генеральний секретар ВМО Селеста Сауло. 

Сауло зазначила, що перехід від феномена Ла-Нінья, що має охолоджувальний ефект, до феномена Ель-Ніньо, що спричиняє потепління, до середини 2023 року призвів до підвищення температури порівняно з минулим роком. З огляду на те, що Ель-Ніньо зазвичай чинить найбільший вплив на глобальні температури після свого піку, 2024 рік може бути ще спекотнішим, ніж 2023 рік, підкреслила вона.

"Хоча явища Ель-Ніньо відбуваються природним чином і приходять та йдуть із року в рік, довгострокова зміна клімату посилюється, і це однозначно пов'язано з діяльністю людини", - заявила Сауло, яка обійняла посаду Генерального секретаря ВМО з 1 січня 2024 року.

У ВМО також зазначають, що, починаючи з 1980-х років, кожне десятиліття було теплішим за попереднє. Середнє значення за десять років з 2014 по 2023 рік було на 1,2 градуса вищим за середні показники за 1850-1900 роки.

2016 рік, на який припав Ель-Ніньо, і 2020 рік раніше вважалися найтеплішими за всю історію спостережень: глобальна температура в ці роки на 1,29 градуса і на 1,27 градуса відповідно перевищувала показники

"Дії людства випалюють Землю. 2023 рік був усього лише "попереднім переглядом" катастрофічного майбутнього, яке на нас чекає, якщо ми не почнемо діяти просто зараз. Ми повинні відреагувати на рекордне підвищення температури новаторськими підходами", - заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

"Ми все ще можемо уникнути найгіршої кліматичної катастрофи, але тільки якщо ми діятимемо зараз із рішучістю, необхідною для обмеження підвищення глобальної температури півтора градуса за Цельсієм і забезпечення кліматичної справедливості", - додав глава ООН.

Довгостроковий моніторинг глобальної температури - це лише один з індикаторів зміни клімату. Інші ключові індикатори включають концентрацію парникових газів в атмосфері, температуру і кислотність океану, рівень моря, площу поверхні морського льоду і баланс маси льодовиків. Попередня доповідь ВМО "Стан глобального клімату в 2023 році", опублікована 30 листопада, показала, що рекорди побиті за всіма показниками.

Більшу частину року температура поверхні моря була винятково високою, що супроводжувалося сильними і руйнівними морськими хвилями тепла. Площа морського льоду в Антарктиці була найнижчою за всю історію спостережень.

Довгострокові зміни клімату практично щодня позначаються на погоді. У 2023 році найсильніша спека негативно позначилася на здоров'ї населення планети і призвела до виникнення руйнівних лісових пожеж. Минулий рік також ознаменувався інтенсивними дощами, повенями і найсильнішими тропічними циклонами.

ВМО опублікує свою остаточну доповідь про стан глобального клімату в 2023 році в березні 2024 року. До неї, зокрема, буде включено інформацію про вплив глобального потепління на продовольчу безпеку, переміщення населення і здоров'я.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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