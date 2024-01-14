Всемирная метеорологическая организация официально подтвердила – 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдения

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) официально подтвердила, что 2023 год стал самым теплым годом за всю историю наблюдений – причем с огромным отрывом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Новости ООН.

Среднегодовая глобальная температура была почти на 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня. Напомним, что Парижское соглашение по климату направлено на ограничение долгосрочного повышения температуры как раз полутора градусами.

Данные, полученные из шести ведущих международных источников, используемых для мониторинга глобальной температуры и консолидируемых ВМО, показывают, что в 2023 году среднегодовая глобальная температура была на 1,45 градуса выше уровня 1850–1900 гг., допускаемая погрешность составляет 0,12 градуса.

Каждый месяц с июня по декабрь 2023 года устанавливались новые температурные рекорды, а июль и август стали двумя самыми жаркими месяцами за всю историю наблюдений.

"Изменение климата – самая большая проблема, с которой сталкивается человечество. Это затрагивает всех нас, особенно наиболее уязвимых", – заявила Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

Сауло отметила, что переход от феномена Ла-Нинья, имеющего охлаждающий эффект, к феномену Эль-Ниньо, вызывающему потепление, к середине 2023 года привел к повышению температуры по сравнению с прошлым годом. Учитывая, что Эль-Ниньо обычно оказывает наибольшее влияние на глобальные температуры после своего пика, 2024 год может быть еще жарче, чем 2023 год, подчеркнула она.

"Хотя явления Эль-Ниньо происходят естественным образом и приходят и уходят из года в год, долгосрочное изменение климата усиливается, и это однозначно связано с деятельностью человека", – заявила Сауло, занявшая пост Генерального секретаря ВМО с 1 января 2024 года.

В ВМО также отмечают, что, начиная с 1980-х годов, каждое десятилетие было теплее предыдущего. Среднее значение за десять лет с 2014 по 2023 год было на 1,2 градуса выше средних показателей за 1850–1900 годы.

2016 год, на который пришелся Эль-Ниньо, и 2020 год ранее считались самыми теплыми за всю историю наблюдений: глобальная температура в эти годы на 1,29 градуса и на 1,27 градуса соответственно превышала показатели

"Действия человечества выжигают Землю. 2023 год был всего лишь "предварительным просмотром" катастрофического будущего, которое нас ждет, если мы не начнем действовать прямо сейчас. Мы должны отреагировать на рекордное повышение температуры новаторскими подходами", – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы все еще можем избежать наихудшей климатической катастрофы, но только если мы будем действовать сейчас с решительностью, необходимой для ограничения повышения глобальной температуры полутора градусами по Цельсию и обеспечения климатической справедливости", – добавил глава ООН.

Долгосрочный мониторинг глобальной температуры — это лишь один из индикаторов изменения климата. Другие ключевые индикаторы включают концентрацию парниковых газов в атмосфере, температуру и кислотность океана, уровень моря, площадь поверхности морского льда и баланс массы ледников. Предварительный доклад ВМО "Состояние глобального климата в 2023 году", опубликованный 30 ноября, показал, что рекорды побиты по всем показателям.

Большую часть года температура поверхности моря была исключительно высокой, что сопровождалось сильными и разрушительными морскими волнами тепла. Площадь морского льда в Антарктике была самой низкой за всю историю наблюдений.

Долгосрочные изменения климата практически ежедневно сказываются на погоде. В 2023 году сильнейшая жара негативно отразилась на здоровье населения планеты и привела к возникновению разрушительных лесных пожаров. Минувший год также ознаменовался интенсивными дождями, наводнениями и сильнейшими тропическими циклонами.

ВМО опубликует свой окончательный доклад о состоянии глобального климата в 2023 году в марте 2024 года. В него, в частности, будет включена информация о воздействии глобального потепления на продовольственную безопасность, перемещение населения и здоровье.