В Испании зафиксировали рекордно теплый январь

Средняя температура в Испании в прошлом месяце была самой высокой за последние десятилетия. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Расчеты испанского метеорологического института Aemet показывают, что средняя температура была на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда января 2016 года. Данные о температуре восходят к 1961 году.

Зимняя жара вызвала повышение температуры почти до 30 градусов в регионе Валенсии, что было бы более нормальным в июне. В Барселоне, например, люди стекаются на пляжи и в рестораны под открытым небом.

Жара усилила длительную засуху как в Каталонии, так и в Андалусии. В последние годы рекорды жары постоянно устанавливаются в Испании, которая сильно уязвима как волнами жары, так и засухой вследствие изменения климата.

В январе средняя температура в Киеве была почти на градус выше нормы