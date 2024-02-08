Австралія зафіксувала восьмий найтепліший рік за всю історію спостережень
Київ • УНН
У 2023 році Австралія пережила восьмий найтепліший рік за всю історію спостережень, згідно з кліматичними даними Бюро метеорології, які показують, що середня температура в країні зросла на 1,5°C з 1910 року через зміну клімату.
З 1910 року, відповідно до довгострокових спостережень Бюро метеорології, клімат Австралії потеплішав на 1,5°C за Цельсієм. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
В Австралії у 2023 році підтверджується восьмий найтепліший рік. Як вказує метеорологічне бюро середня температура під впливом зміни клімату майже на 1 градус Цельсія (1,8 градуса за Фаренгейтом) перевищила середній показник 1961-1990 років.
Згідно з даними довгострокових спостережень Бюро метеорології, клімат Австралії офіційно потеплішав на 1,5 градуса за Цельсієм з 1910 року.
Синоптики попереджають, що зміна клімату зробить Австралію спекотнішою і посилить суворість погодних катаклізмів. Дослідники нарікають, що повені, циклони та лісові пожежі забрали життя кількох людей, а спека в середині 2023 року та відсутність опадів підірвали величезну сільськогосподарську галузь країни.
Доповнення
Січень цього року став найтеплішим січнем, який коли-небудь реєструвався на планеті. Про це в четвер повідомила Служба зміни клімату Copernicus (C3S). Середня температура поверхні склала 13,14 градусів за Цельсієм. Це на 0,12 градуса Цельсія тепліше, ніж у попередньому рекордному січні 2020 року.
Нагадаємо
Іспанія зафіксувала найтепліший січень за всю історію спостережень із середньою температурою на 0,4 градуса вищою за попередній рекорд, встановлений у 2016 році, згідно з метеорологічними даними.
УНН повідомляв, що на конференції ООН зі зміни клімату країни-учасниці погодились частково та поступово відмовитися від викопного палива.
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