У США рятувальники шукають п'ятьох морських піхотинців, які вважаються зниклим безвісти на тлі шторму

Вертоліт CH-53E Super Stallion був "оголошений зниклим безвісти" у вівторок ввечері на шляху з бази військових США поблизу Лас-Вегаса до бази у Сан-Дієго. Сьогодні рятувальники знайшли гелікоптер у важкодоступному районі Каліфорнії, але його екіпаж з п'яти солдатів досі вважається зниклим безвісти, - пошуки тривають в умовах наслідків сильного снігопаду.

Про це передає УНН із посиланням на CNN та ApNews.

Деталі

Морські піхотинці виконували політ на гелікоптері CH-53E Super Stallion з авіабази Кріч до авіабази піхотного корпусу Мірамар 6 лютого 2024 року, коли надійшло повідомлення про його зникнення - сказала капітан Стефані Легізамон (Stephanie Leguizamon), представник 3-го авіаційного крила МП.

Представники Каліфорнійської пожежної служби повідомили, що військовий вертоліт зник у районі на північ від міждержавної автомагістралі 8 і дороги Кітчен-Крік, розташованої на південний схід від Пайн-Веллі, яка знаходиться на висоті близько 1127 метрів в горах Куямака.

Згідно з інформацією посадовців, останній відомий контакт з вертольотом був близько 23:30 у вівторок. Протягом ночі хвилі сильних злив накрили цей район, в горах Південної Каліфорнії випав сильний сніг.

Повідомляється, що наразі тривають пошуки:

"3-тє крило морської піхоти проводить пошуково-рятувальні роботи" і "використовує наземні та авіаційні підрозділи для визначення місцезнаходження екіпажу в координації з департаментом шерифа округу Сан-Дієго та численними федеральними, державними та місцевими установами", - доповіли у військовому відомстві.

Довідково

Гелікоптер CH-53E Super Stallion - найбільший військовий гелікоптер, призначений для польотів у суворих умовах - зник безвісти, коли над Каліфорнією пройшов історичний шторм, що обрушився на місцевість штату рясним снігом і рекордним дощем.

У 2018 році четверо морських піхотинців загинули, коли їхній літак CH-53E Super Stallion розбився в тому ж районі під час навчальної місії. Морська піхота виключила помилку пілота в аварії біля Ель-Сентро. Пізніше сім'ї загиблих подали до суду на дві компанії, які, як вони стверджували, поставили дефектну деталь, що стала причиною катастрофи.

Доповнення

Президент США Джо Байден був проінформований про зниклих морських піхотинців, сказала прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр, яка відповідала на запитання, коли президент летів до Нью-Йорка для збору коштів на кампанію.

Ми уважно стежимо за цим, і знову наші думки на краще - сказав речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

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