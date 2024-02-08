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У найспекотнішому січні за всю історію світ досяг позначки потепління на 1,7°C

У найспекотнішому січні за всю історію світ досяг позначки потепління на 1,7°C

Київ • УНН

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Січень 2023 року був найспекотнішим за всю історію спостережень, згідно з даними Служби зміни клімату ЄС Copernicus, з температурою на 1,7°C вищою за доіндустріальний середній показник для цього місяця, що ставить світ на шлях до перевищення межі потепління на 1,5°C приблизно до 2030 року.

Температурні рекорди продовжуються. За даними Служби ЄС зі зміни клімату Copernicus, січень цього року був найспекотнішим за всю історію спостережень: температура на 1,7°C перевищувала доіндустріальний середній показник за місяць, пише УНН з посиланням на New Scientist.

Деталі

Як вказано, це означає, що був 12-місячний період, протягом якого середня глобальна приземна температура була більш ніж на 1,5°C вище середньої температури з 1850 по 1900 роки, періоду, який прийнято називати як доіндустріальну точку відліку.

"2024 починається з ще одного рекордного місяця, - заявила Саманта Берджесс зі Служби зі зміни клімату Copernicus. - Швидке скорочення викидів парникових газів - єдиний спосіб зупинити підвищення глобальної температури".

Доповнення

На Паризькому саміті щодо клімату у 2015 році країни зобов'язалися спробувати зупинити підвищення глобальної температури більш ніж на 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем. Кліматологи не вважатимуть цю межу порушеною доти, доки довгострокова середня глобальна температура не залишатиметься вищою за цей рівень протягом низки років.

За даними Річарда Беттса з Метеорологічного бюро, національної метеорологічної служби Великої Британії, наразі довгострокове середнє значення на 1,25°C вище, ніж у доіндустріальні часи. Але оскільки викиди вуглекислого газу продовжують зростати, здається очевидним, що за цим показником межа в 1,5°C скоро буде порушена, ймовірно, близько 2030 року, пише видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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