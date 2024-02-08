В самом жарком январе за всю историю мир достиг отметки потепления на 1,7°C

Температурные рекорды продолжаются. По данным Службы ЕС по изменению климата Copernicus, январь этого года был самым жарким за всю историю наблюдений: температура на 1,7°C превышала доиндустриальный средний показатель за месяц, пишет УНН со ссылкой на New Scientist.

Детали

Как указано, это означает, что был 12-месячный период, в течение которого средняя глобальная приземная температура была более чем на 1,5°C выше средней температуры с 1850 по 1900 годы, периода, который принято считать доиндустриальной точкой отсчета.

"2024-й начинается с еще одного рекордного месяца, - заявила Саманта Берджесс из Службы по изменению климата Copernicus. - Быстрое сокращение выбросов парниковых газов - единственный способ остановить повышение глобальной температуры".

Дополнение

На Парижском саммите по климату в 2015 году страны обязались попытаться остановить повышение глобальной температуры более чем на 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Климатологи не будут считать эту границу нарушенной до тех пор, пока долгосрочная средняя глобальная температура не будет оставаться выше этого уровня в течение ряда лет.

По данным Ричарда Беттса из Метеорологического бюро, национальной метеорологической службы Великобритании, сейчас долгосрочное среднее значение на 1,25°C выше, чем в доиндустриальные времена. Но поскольку выбросы углекислого газа продолжают расти, кажется очевидным, что по этому показателю предел в 1,5°C скоро будет нарушен, вероятно, около 2030 года, пишет издание.