У Карпатах намело двометрові кучугури снігу: рятувальники закликають утриматись від прогулянок у гори
Київ • УНН
Рятувальники застерігають від походів у гори України через снігові замети висотою до 2 метрів та хуртовини на горі Івана Піп у Чорногірському хребті.
Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні радить українцям утриматись від походу в гору найближчим часом. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає УНН.
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Рятувальники розповідають, що наразі на горі Івана Піп намело кучугури снігу майже у 2 метри висотою.
Кучугури снігу, висотою два метри і хуртовина. Саме така погода наразі на горі Піп Іван Чорногірський. А ще сильний вітер і сніг, що продовжує "замітати" все довкола
Рятувальники також закликали туристів утриматись від прогулянок в гори у таку погоду.
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