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Мокрий сніг та невеликий мороз: якою буде погода в Україні в перші дні лютого

Мокрий сніг та невеликий мороз: якою буде погода в Україні в перші дні лютого

Київ • УНН

 • 25269 перегляди

За прогнозом Українського гідрометцентру, на початку лютого в Україні очікується мокрий сніг та невеликі морози, 31 січня без опадів, місцями туман та ожеледиця.

У перші дні лютого в Україні очікується мокрий сніг та невеликий мороз, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, 31 січня опадів не очікується, вночі та вранці на півдні країни місцями туман, у більшості західних та північно-східних областей на дорогах подекуди ожеледиця; температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла, в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень близько 0°.

"1 лютого без опадів, лише у західних, місцями і в північних областях вдень невеликий мокрий сніг; 2 лютого в Україні місцями невеликий мокрий сніг, на півдні з дощем; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень від 1° морозу до 6° тепла", - йдеться у повідомленні.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 3-12 м/с, додали в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в останній місяць зими: прогноз від Укргідрометцентру30.01.24, 07:30 • 31563 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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