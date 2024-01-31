Мокрий сніг та невеликий мороз: якою буде погода в Україні в перші дні лютого
Київ • УНН
За прогнозом Українського гідрометцентру, на початку лютого в Україні очікується мокрий сніг та невеликі морози, 31 січня без опадів, місцями туман та ожеледиця.
У перші дні лютого в Україні очікується мокрий сніг та невеликий мороз, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, 31 січня опадів не очікується, вночі та вранці на півдні країни місцями туман, у більшості західних та північно-східних областей на дорогах подекуди ожеледиця; температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла, в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень близько 0°.
"1 лютого без опадів, лише у західних, місцями і в північних областях вдень невеликий мокрий сніг; 2 лютого в Україні місцями невеликий мокрий сніг, на півдні з дощем; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень від 1° морозу до 6° тепла", - йдеться у повідомленні.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 3-12 м/с, додали в Укргідрометцентрі.
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