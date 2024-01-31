Мокрый снег и небольшой мороз: какой будет погода в Украине в первые дни февраля
По прогнозу Украинского гидрометцентра, в начале февраля в Украине ожидается мокрый снег и небольшие морозы, 31 января без осадков, местами туман и гололедица.
В США назвали условие для продажи Турции новейших истребителей F-35
США готовы продать Турции истребители F-35, как только она избавится от российских систем противовоздушной обороны С-400, которые стоят на ее вооружении.
Вьетнам и Филиппины подписали соглашение о безопасности в Южно-Китайском море
Вьетнам и Филиппины во вторник подписали соглашение о морском сотрудничестве, чтобы помочь лучше управлять конфликтами на фоне угроз со стороны Китая в Южно-Китайском море.
Польша вернула 18 тонн нелегально ввезенных отходов электроники в Нидерланды 18 тонн нелегально ввезенных отходов электроники
В Польше заявили о возвращении в Нидерланды 18 тонн предназначенной для утилизации электроники, которые, как заявили, ввезли в страну нелегально.
Международный день зебры, Всемирный день ювелира. Что еще можно отметить 31 января
Сегодня, 31 января, все поклонники дикой природы могут присоединиться к празднованию Международного дня зебры. Событие было основано по инициативе природоохранных организаций и ученых, которые занимаются судьбой зебр, и, в общем, всех травоядных на планете.
Домашние животные могут улучшить здоровье ваших детей - исследование
Наличие домашнего животного в семье делает детей более активными, что, в свою очередь, снижает риск хронических заболеваний, - показало австралийское исследование.
россияне на ВОТ Запорожской области запретили врачам использовать соцсети
На ВОТ Запорожской области сотрудникам больницы запрещают пользоваться социальными сетями и угрожают увольнением. Это попытка предотвратить утечку информации о потерях российских войск.
Как питаться в холодное время года: дали 14 советов
Платформа "Знаїмо" опубликовала советы по питанию в холодное время года.
В 2023 году в Финляндии зарегистрировали рекордное количество новых электромобилей в 2023 году
В прошлом году в Финляндии было зарегистрировано около 29 500 единиц электромобилей, что стало абсолютным рекордом.
Выявлены странные случаи передачи болезни Альцгеймера через медицинскую процедуру
Редкие случаи ранних симптомов болезни Альцгеймера могут быть связаны с лечением гормонами роста за несколько десятилетий до этого из-за возможной передачи бета-амилоидного белка во время медицинских процедур.