Мокрый снег и небольшой мороз: какой будет погода в Украине в первые дни февраля

В первые дни февраля в Украине ожидается мокрый снег и небольшой мороз, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 31 января осадков не ожидается, ночью и утром на юге страны местами туман, в большинстве западных и северо-восточных областей на дорогах местами гололедица; температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла, в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем около 0°.

"1 февраля без осадков, лишь в западных, местами и в северных областях днем небольшой мокрый снег; 2 февраля в Украине местами небольшой мокрый снег, на юге с дождем; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем от 1° мороза до 6° тепла", - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-12 м/с, добавили в Укргидрометцентре.

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