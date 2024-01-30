Какой будет погода в последний месяц зимы: прогноз от Укргидрометцентра
Киев • УНН
По данным Укргидрометцентра, в феврале среднемесячная температура по всей территории Украины прогнозируется в пределах от 4° мороза до 2° тепла, что на 1-1,5°C выше нормы в южных/восточных областях и Крыму и близко к норме на остальной территории.
По прогнозу синоптиков, в феврале средняя месячная температура воздуха будет колебаться от 4° мороза до 2° тепла. Месячное количество осадков ожидается на уровне 29-67 мм. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укргидрометцентр.
Средняя месячная температура воздуха предполагается от 4° мороза до 2° тепла, что в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму на 1-1.5° выше нормы, на остальной территории Украины - близко к норме
По данным синоптиков, месячное количество осадков ожидается на 29-67 мм, в Карпатах местами 74-83 мм, что в пределах нормы, указали в Укргидрометцентреи.
Краткая климатическая характеристика февраля
Данные наблюдений синоптиков свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в феврале составляет 0-5° мороза, на высокогорье Карпат 6° мороза, на юге Одесской области, в Крыму и на Закарпатье местами 1-4° тепла.
Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 24-39° мороза, на юге Одесской области и Крыму 15-23° мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха - 12-20° тепла, в юго-западных, южных областях и в Крыму местами 21-24° тепла, на высокогорье Карпат 9-11° тепла.
Среднее месячное количество осадков составляет 22-49 мм, в горных районах 53-89 мм, на высокогорье Карпат до 108 мм.
Японский лунный зонд SLIM заработал, вернув питание29 январь 2024, 08:40 • 105763 просмотра
Какой будет погода в последний месяц зимы: прогноз от Укргидрометцентра
По данным Укргидрометцентра, в феврале среднемесячная температура по всей территории Украины прогнозируется в пределах от 4° мороза до 2° тепла, что на 1-1,5°C выше нормы в южных/восточных областях и Крыму и близко к норме на остальной территории.
Российские СМИ сообщают о массовой атаке беспилотников: БпЛА фиксировали на территории 4-х областей и в оккупированном Крыму
За ночь над несколькими российскими регионами и оккупированным Крымом было обнаружено более двух десятков беспилотников.
День специалиста военно-социального управления ВСУ, Международный день круассана. Что еще можно отметить 30 января
Сегодня, 30 января отмечается День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины. Деятельность этих специалистов направлена на повышение боеспособности украинской армии, укоренение в обществе ее положительного имиджа
ЕС требует срочного аудита БАПОР после обвинений в сотрудничестве его сотрубников с ХАМАС
ЕС призывает к срочному аудиту БАПОР после обвинений Израиля в том, что сотрудники агентства участвовали в атаке ХАМАС. Брюссель также планирует пересмотреть финансирование Агентства.
В Валенсии разоблачена преступная сеть, которая занималась незаконной продажей трупов
В Испании разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконной торговлей трупами. Подозреваемые использовали поддельные документы, чтобы получить доступ к телам умерших в больницах и домах престарелых.
Как снизить уровень стресса - советы специалистов
Ряд привычек могут помочь снизить уровень стресса.
ЦРУ запретило своим аналитикам пользоваться Telegram
Аналитикам также запрещено приносить личные устройства на рабочее место, что заставляет их покидать помещение ЦРУ, когда они хотят получить доступ к приложению.
CNN Philippines прекращает вещание после 9 лет работы из-за значительных финансовых потерь
Открытое в 2015 году представительство CNN на Филиппинах прекратит свою новостную и производственную деятельность на всех медиаплатформах с 31 января, уволив при этом 300 сотрудников.
Под крики "Убийцы": в Мехико впервые за 1,5 года состоялся бой быков
Коррида вернулась на арену Мехико спустя 1,5 года на фоне протестов. Она прошла на фоне протеста зоозащитников, которые выкрикивали: "Убийцы!".
Сериал с Николь Кидман о Гонконге не показали в городе
Новый сериал Amazon Prime "Экспаты" с Николь Кидман в главной роли рассказывает историю иностранцев, которые живут в Гонконге, но его не показали в городе.