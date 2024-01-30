Какой будет погода в последний месяц зимы: прогноз от Укргидрометцентра

По прогнозу синоптиков, в феврале средняя месячная температура воздуха будет колебаться от 4° мороза до 2° тепла. Месячное количество осадков ожидается на уровне 29-67 мм. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укргидрометцентр.

Средняя месячная температура воздуха предполагается от 4° мороза до 2° тепла, что в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму на 1-1.5° выше нормы, на остальной территории Украины - близко к норме - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, месячное количество осадков ожидается на 29-67 мм, в Карпатах местами 74-83 мм, что в пределах нормы, указали в Укргидрометцентреи.

Краткая климатическая характеристика февраля

Данные наблюдений синоптиков свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в феврале составляет 0-5° мороза, на высокогорье Карпат 6° мороза, на юге Одесской области, в Крыму и на Закарпатье местами 1-4° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 24-39° мороза, на юге Одесской области и Крыму 15-23° мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха - 12-20° тепла, в юго-западных, южных областях и в Крыму местами 21-24° тепла, на высокогорье Карпат 9-11° тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-49 мм, в горных районах 53-89 мм, на высокогорье Карпат до 108 мм.

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