Японский лунный зонд SLIM заработал, вернув питание

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  173673 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  250842 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  236108 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  268609 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  256126 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  216844 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  214081 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  213089 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  173548 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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Новости по теме

Японский лунный зонд SLIM заработал, вернув питание

Японский лунный зонд SLIM возобновил работу после посадки на Луну 19 января. Во время посадки зонд наклонился, заблокировав солнечные батареи, но сейчас солнечный свет попадает на них, что позволяет ему снова работать.

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Японский лунный зонд SLIM заработал, вернув питание

ЦИК россии зарегистрировала путина кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия россии зарегистрировала путина кандидатом в президенты.

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ЦИК россии зарегистрировала путина кандидатом в президенты

Жительница Одесской области рассказала, как масштабировала пекарский бизнес благодаря микрогранту "Власна справа"

Жительница Одесской области рассказала, как масштабировала пекарский бизнес.

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Жительница Одесской области рассказала, как масштабировала пекарский бизнес благодаря микрогранту "Власна справа"

Фиксировала объекты украинских войск и отправляла оккупантам: задержана вражеская информаторша

В Николаевской области Служба безопасности Украины задержала женщину, которая тайно фиксировала места дислокации украинских войск и передавала информацию российским военным через анонимный чат. Женщину поймали при попытке передать разведывательные данные, которые могли бы разоблачить передвижения войск.

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Фиксировала объекты украинских войск и отправляла оккупантам: задержана вражеская информаторша

Оккупанты используют "Грады" для отражения атак морских дронов по кораблям рф - партизаны

Российские войска используют ракетные системы "Град" и "Тор" для защиты кораблей в Севастополе от атак украинских беспилотников, сообщают украинские партизаны.

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Оккупанты используют "Грады" для отражения атак морских дронов по кораблям рф - партизаны

В рф сообщили о дронах в брянской и ростовской областях

В ростовской области упал и взорвался беспилотник, сообщил губернатор российского региона. Это произошло после того, как россия также сообщила о якобы "уничтожении" беспилотника над брянской областью ранее в этот же день.

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В рф сообщили о дронах в брянской и ростовской областях

"Думаю, скоро будет мощный договор" - Зеленский о соглашении с Германией о гарантиях безопасности

Украина и Германия достигли прогресса в обсуждении соглашения о гарантиях безопасности. Президент Зеленский считает, что "мощное соглашение" будет подписано в ближайшее время.

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"Думаю, скоро будет мощный договор" - Зеленский о соглашении с Германией о гарантиях безопасности

Экс-подопечного соратника Гройсмана подозревают в причастности к "отмыванию" почти 14 миллионов бюджетных средств

Михаила Луценко, бывшего директора предприятия "Винницкая транспортная компания", подозревают в причастности к отмыванию почти 14 миллионов гривен средств городского бюджета.

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Экс-подопечного соратника Гройсмана подозревают в причастности к "отмыванию" почти 14 миллионов бюджетных средств

В ВСУ рассказали, кто сейчас больше всего нужен в армии

В Вооруженных силах Украины заявили, что пехотинцы сейчас являются наиболее востребованными военными специалистами.

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В ВСУ рассказали, кто сейчас больше всего нужен в армии

россияне за сутки 12 раз обстреляли Донецкую область: разрушено админздание, повреждены детсад, газопровод и ЛЭП

российские войска 12 раз обстреляли Донецкую область, разрушив административное здание и повредив детский сад, газопровод, линию электропередач и жилые дома.

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россияне за сутки 12 раз обстреляли Донецкую область: разрушено админздание, повреждены детсад, газопровод и ЛЭП