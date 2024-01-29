Японский лунный зонд SLIM заработал, вернув питание

Японский лунный зонд SLIM, который потерял питание во время посадки на Луну 19 января, снова заработал. Об этом сообщило японское космическое агентство JAXA, передает УНН.

Связь с модулем SLIM была успешно восстановлена, и работа возобновилась! - сообщило JAXA в сети X.

Японское космическое агентство сообщает, что после включения SLIM, специалисты начали изучать лунную поверхность с помощью камеры-спектроскопа.

JAXA приложило к записи в Х фотографию лунного камня рядом со SLIM.

Напомним

Зонд SLIM сел на Луну 19 января. Во время посадки его солнечные батареи оказались развернуты в сторону от солнца. Через три часа работы, когда у зонда осталось всего 12% заряда, специалисты отключили его, чтобы иметь возможность включить обратно, когда солнечные лучи упадут на панели.

Японские ученые предположили, что SLIM перевернулся во время посадки, сразу после прилунения и получения сигналов о неполадках. Через несколько дней они опубликовали подтверждение: снимок модуля, отклонившегося на склоне на 90 градусов от вертикального положения.

Изображение было получено благодаря небольшому роботу Sora-Q размером с бейсбольный мяч, который, согласно программе миссии, был выброшен из модуля перед посадкой.

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